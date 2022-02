Leben in Aarau «Tipp au Graphie» Grafiker sorgen dafür, dass langweilige Geschäftsberichte auch optisch gut daher kommen. Und dass << und falsche Strichli am Ende das Gesamtbild nicht trüben. Kolumnist Fabio Mazzara weiss, worauf es ankommt.

Die Kandidierenden für den Aarauer Einwohnerrat am 28. November 2021. Im Bild: Fabio Mazzara, 1977. Zvg / Aargauer Zeitung

Im Februar ist es jeweils wieder soweit: Es ist Geschäftsberichte-Zeit! Nachdem die Mitarbeitenden der Finanzabteilungen die Zahlen des letzten Jahres sortiert haben, kontrollieren die Controllerinnen und Controller, ob jede Zahl ins richtige Tabellenregal gestellt wurde. Dazwischen kommen wir, die Leute vom Grafikbüro, und sorgen dafür, dass die Zahlen in einem hübschen Kleid stecken. Schliesslich wollen wir uns an der Generalversammlung ja alle adrett und im besten Licht zeigen.

Zur Person Fabio Mazzara Fabio Mazzara ist Aarauer Einwohnerrat (Pro Aarau) und Grafiker.

Seit vielen Jahren dürfen wir mit unserem Grafikbüro für verschiedene Firmen, Banken und Verwaltungen Geschäftsberichte mit einem gestalterischen Konzept versehen. Das ist eine tolle Aufgabe! Es ist gleichzeitig auch ein grosser Aufwand, neben der grundsätzlichen Gestaltung die vielen kleinen textlichen Details korrekt zu pflegen. Mikrotypografie nennen das Leute, die sich damit auskennen.

Zum Beispiel der allgegenwärtige Klassiker falsch gesetzter Typografie: Frau Hinz und Herr Kunz verwenden als Tausendertrennzeichen einen Apostroph (50’000). Der Apostroph ist aber eigentlich ein Zeichen, das den Ausfall eines Lautes oder einer Silbe kennzeichnet – ausser in den Office-Programmen einer populären amerikanischen Softwarefirma, weshalb diese falsche Anwendung nun weitgehend als richtig empfunden wird. Korrekt wäre hierzulande eigentlich ein verkleinerter Abstand, zur Not auch ein normaler Abstand (50 000). Zudem: Der Tausendertrenner kommt erst bei Zahlen ab fünf Stellen zum Zug, so (5’000) wär’s also gleich zwei Mal falsch.

Ein weiteres Beispiel ist der richtige Einsatz des kurzen und des langen Strichs, welcher nicht nur für Typografieprofis entscheidend sein kann. Der kurze heisst Bindestrich und verbindet Wörter bei Trennungen oder bei Wortkopplungen wie beim Wort E-Mail. Der lange nennt sich Halbgeviertstrich und kommt gemäss Regeln recht oft zum Einsatz – unter anderem als Gedankenstrich, Aufzählungsstrich und Minusstrich. Auch bei Frankenbeträgen ohne Rappen (Fr. 5.–). Und als Ersatz der Wörter «bis» und «gegen». Wenn also am Postauto Gipf-Oberfrick-Aarau steht, dann wissen Sie nun, dass die verantwortliche Person diese Kolumne nicht gelesen hat und eine mit den regionalen Gegebenheiten nicht vertrauten Person falsch informiert würde. Korrekt ist natürlich Gipf-Oberfrick–Aarau. Ganz schön knifflig.

Haben Sie Interesse an einem weiteren Typografie-Tipp? Gerne. Thema Anführungszeichen: In der Schweiz korrekt ist die französische Ausführung wie «hier» eingesetzt. Alle anderen Strichlein in allen erdenklichen Variationen oben und unten, einzeln oder im Doppel, sind leider hierzulande alle falsch. Ins Typografie-Gefängnis kommt, wer sich nicht die Mühe macht, auf seiner Tastatur die korrekten Anführungszeichen zu finden und pragmatisch das Kleiner- oder Grösser-als-Zeichen doppelt setzt, wie <<hier>>. Das ist nämlich richtig unschön, pfui!

Sie können davon ausgehen, dass diese Tipps erst ein Amuse-Bouche aus der Welt der gepflegten Typografie sind. Vielleicht finden Sie diese interessant, vielleicht auch unwichtig. Für die Interessierten: Es gibt auf der Webseite geschaeftsberichte-rating.ch jährlich eine Rangliste, bei welchem Geschäftsberichte in der Schweiz in verschiedenen Kategorien bewertet werden, unter anderem im «Design Print», in welcher Typografie ein wichtiger Bestandteil der Bewertung ist.

Wenn dann aber die Generalversammlung ansteht und die hübschen Zahlen von Personen in schicken Kleidern präsentiert werden, dann freuen sich Frau Hinz und Herr Kunz vor allem über das feine Buffet im Anschluss. Das ist irgendwie auch verständlich. En Guete!