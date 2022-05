Leben in Aarau Tinderdate in der Stadt der Liebe Dating ist eine Achterbahnfahrt. Und es verführt zu impulsiven Entscheidungen. Die sich im Nachhinein nicht immer als ideal herausstellen? Oder doch?

Kolumnistin Fiona Wiedemeier in Paris. Die Frage ist: Wer hat das Bild gemacht?

Wenn ihr denkt, es grenze an Wahnsinn, beim fünften Date einen Spontantrip in die Stadt der Liebe – natürlich spreche ich von Paris – zu unternehmen, habt ihr vermutlich recht. Beim Bier im Café des Amis zu beschliessen, das Wochenende nicht im lauschigen Aarau, sondern im pulsierenden Paris zu verbringen, und noch am selben Abend den TGV zu buchen; ich weiss auch nicht, was mich da geritten hat. Verknalltheits-Delirium scheint mir die wahrscheinlichste Erklärung.

Zur Person *Fiona Wiedemeier (27) ist Aarauerin, Europäerin, Feministin, Libera, «foraus»-Denkerin und Geschäftsführerin der GLP Kanton Zürich.

Fünf Sekunden nach Eintreffen der Buchungsbestätigung; Panikattacke. Statt der romantischen Vorstellung, wie wir Hand in Hand der Seine entlangschlendern, hatte ich plötzlich verstörende Bilder von Heiratsanträgen vor dem Eiffelturm im Kopf. Für eine bindungsgestörte Mittzwanzigerin in der flüchtig unverbindlichen Tinderwelt ist ein Date in der Stadt der Liebe schon ein ziemlich beängstigend grosses Commitment.

Kolumnistin Fiona Wiedemeier in Paris. Zvg

Wie dem auch sei, mein Date – nennen wir ihn mal den Arzt – ist anscheinend ein ziemlich in sich ruhender Mensch – für Halbgötter in Weiss eine vorteilhafte Charaktereigenschaft. Meinen panischen Blick quittierte er nur trocken: «Entweder wir verbringen ein verdammt schönes Wochenende in Paris oder wir haben unserem nächsten Date eine richtig gute Geschichte zu erzählen.»

Also haben der Arzt und ich Freitagmittag den TGV bestiegen – und für den Rest meines Paristrips gibt es zwei Versionen. In der einen erlebte ich das romantischste Tinderdate meines Lebens in der Stadt der Liebe. Bin ich Hand in Hand mit dem Arzt der Seine entlang spaziert. Hab gefühlt 500 kitschige Pärli-Fotos vor dem Eiffelturm gemacht – aus jedem nur erdenklichen Blickwinkel – und verbrachte meine Zeit mit eindeutig zu viel gutem Essen; beim Croque Monsieur im legendären Schickimicki Café, wo schon Simone de Beauvoir residierte – ein Bier kostete unverschämte 17 Euro –, beim sonntäglichen Champagner-Brunch – Eier Benedikt inklusive –, beim Candle-Light-Dinner im extra vorher auf Tripadvisor recherchierten lokalen Pariser Bistro. Das alles, um zum Höhepunkt eines perfekten Wochenendes am letzten Abend beim Freiluft-Karaokekonzert Arm in Arm den Sonnenuntergang über den Dächern von Paris zu bewundern und ziemlich schief Wonderwall mitzusingen.

In der anderen Version hatte ich den spektakulärsten Solotrip durch die Stadt der Lichter. Bin an meinem Cocktail sippend beinahe in einen Barfight geraten, als sich der Security-Typ einem betrunkenen Zechpreller in den Weg stellte. Wurde um Gras angehauen, weil die selbstgedrehte Zigarette anscheinend einem Joint glich – dabei dachte ich, selbst gedreht sei Paris Chic. Kaufte mir in einem Anflug von Insta-Tussi-Attitude eine Baskenmütze im Touri-Shop – nur um nach unzähligen Selfies einsehen zu müssen, dass sie mir einfach nicht steht. Hab bei einer Velofahrt mit diesen Verleihrädern beinahe mit dem Leben bezahlt – so von wegen velofreundliche Stadt. Betörte den charmanten Kellner beim Znacht im Pariser Bistro mit meinem stoischen Beharren, Französisch zu sprechen. Sodass er zum Abschied sogar seine wenigen Brocken Deutsch auspackte – der Französischunterricht hat sich wohl doch ausgezahlt. Das alles, um beim Zeittotschlagen bis zur Abfahrt des TGVs unvermittelt in einen Day Rave am Seine-Ufer hineinzustolpern – und mit Techno in den Ohren und der Sonne im Gesicht tanzend ein spektakuläres Wochenende abzuschliessen.

… und darum Kinder; manchmal lohnt es sich, auch die verrücktesten Date-Ideen auszuprobieren. Denn egal wie’s ausgeht, ihr habt eine gute Geschichte zu erzählen.