Leben in Aarau Mit lockerer Genügsamkeit zum Glück Einwohnerrat Fabio Mazzara über den FC Aarau, den auch nach der Niederlage gegen Winterthur weiterhin möglichen Aufstieg in die Super League – und natürlich über das Stadion. Fabio Mazzara*

Aleksandar Cvetkovic beim kürzlichen Spitzenkampf des FC Aarau gegen den FC Winterthur. Marc Schumacher

Gespannt und mit einer guten Portion Lockerheit erwarte ich den Ausgang der Fussballmeisterschaft. Nach ein paar Niederlagen hat der FC Aarau seine Spitzenposition in der Challenge League zwar eingebüsst, ein erfolgreicher Saisonabschluss ist aber immer in Reichweite. Natürlich wäre ein Aufstieg in die Super League lässig, nach mageren Jahren wäre es mal wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis. Viele FCA-Sympathisantinnen und -Sympathisanten haben sich jedoch über die Jahre eine gute Portion Genügsamkeit angeeignet.

Ein epochales Scheitern auf der Ziellinie, wie vor wenigen Jahren gegen unsere Städtefreundschaftspartner aus Neuchâtel, hat in der Situation zwar etwas Traumatisches. Die Unterhaltung aber war gross, erstaunlich und nachhaltig. Und in der aktuellen Challenge League, mit vielen passablen Teams auf Augenhöhe, ohne überbordendes Polizeiaufgebot aufgrund keiner Konzentration von schwierigen Persönlichkeiten bei den Gästefans und mit generell etwas weniger Zuschauerinnen und Zuschauern, welche die marode Infrastruktur im Brügglifeld nicht komplett an den Anschlag bringen – ja, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl.

Zur Person *Fabio Mazzara (44) ist Grafiker und sitzt für Pro Aarau im Einwohnerrat.

Weder Lockerheit noch Genügsamkeit trifft leider auf alle Besucherinnen und Besucher des Brügglifelds zu. Vor wenigen Wochen hat sich FCA-Präsident Philipp Bonorand in einer Stellungnahme über notorisch nörgelnde Tribünennachbarn beklagt. Lieber Philipp, ich bin absolut bei dir. Die Problematik ist leider nicht neu, in meinen rund 35 Jahren Brügglifeld-Erfahrung habe ich sie auch auf den Stehplätzen immer wieder beobachten können. Sie sind selten, aber leider keine aussterbende Spezies: Alles besser wissen, nie zufrieden sein und dies unablässig lautstark kundtun. Es ist anstrengend, das unschöne Schauspiel ungefragt mithören zu müssen. Und wenn die Situation nicht so schade und ärgerlich wäre, müsste man eigentlich Mitleid bekunden.

An all jene, die sich nun peinlich angesprochen fühlen: Ich verspreche euch, dass mehr Lockerheit und Genügsamkeit unweigerlich zu einem besseren Lebensgefühl führt. Probiert es aus!

Stephan Keller habe ich noch nicht erwähnt. Sein erster öffentlicher Auftritt als FCA-Trainer an der Pressekonferenz konnte mich als unvoreingenommenen Zuschauer nicht vollständig überzeugen. Unterdessen kenne ich ihn noch immer nicht, masse mir aber eine eigene Einschätzung an – wie man dies unter Fussballinteressierten liebend gerne macht: basierend auf viel Halbwissen. Ich nehme ihn als eine ganz tolle, eigene Persönlichkeit wahr. Man liest, die Spieler scheinen gerne mit ihrem Trainer zu arbeiten. Eine Spielidee ist oft erkennbar, die Resultate sind gut. Seine Spielanalysen in Interviews wirken auf mich meist sehr treffend und fair. Er scheint ein gutes Herz zu haben und die wichtigen Werte hochzuhalten. Ja, lieber Stephan Keller, schön sind Sie hier in Aarau! Ich verzeihe Ihnen auch gerne die ein-zwei medial ausgeschlachteten Ausrutscher, die den überbordenden Emotionen geschuldet waren.

Die letzten Zeilen gehören dem Stadion. Es wäre an der Zeit, dass das neue Stadion gebaut wird. Es wäre an der Zeit, dass die Einsprechenden anerkennen, dass sie gehört wurden. Sie sind nicht glücklich mit den Volksentscheiden – ok, das kann ich verstehen. Sie haben bereits eine massive Bauverzögerung erwirkt – das kann man machen, bringt aber primär für alle Beteiligten Ärger, Aufwände und es verstärkt die Gräben. Jetzt wäre es an der Zeit, dass die Einsprechenden des neuen Stadions an Lockerheit und Genügsamkeit gewinnen und ihre Verzögerungstaktik zu Gunsten der wartenden Mehrheit beenden.