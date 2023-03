Leben in Aarau Kohlumne: Warum der Furz einfach dazu gehört Magen-Darm-Spezialist Florian Riniker wirft in seiner Kolumne einen Blick auf das Wintergemüse schlechthin. Florian Riniker* Drucken Teilen

Die typischen Wintergemüse. Bild: Mathias Förster

«Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller

Daß sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole,

Wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt.»

Nicht nur zu Wilhelm Buschs Zeiten (hier ein Zitat aus «Max und Moritz») war Kohl beliebt. Bei meinem letzten Gang über den Aarauer Markt boten die Gemüsebauern feil, was winterliche Äcker und Gewächshäuser derzeit noch hergeben. Darunter viele Kohlarten. So stolzierten dann am Samstagmorgen zwischen den Ständen etliche Federkohlhipster und Rosenkohlaficionados.

Zur Person *Florian Riniker Dr. med. Florian Riniker arbeitet als Magen-Darm-Spezialist in Aarau und wohnt in Suhr.

Anders als die Kartoffel oder Reis ist der Kohl eine europäische «Erfindung». Die Urpflanze aller Kohl- und Senfarten wächst noch heute wild im Süden Europas und wurde rasch eine der ältesten Kulturpflanzen auf unserem Kontinent. Was seit der Antike daraus für Varianten gezüchtet wurden, überlasse ich der Erfahrung und Recherche des Lesers, sind doch von Knospen, Blättern über Stängel bis zur Wurzel derart viele Kohlvarianten auf aller Welt zu finden, dass wohl bereits deren Auflistung den Bund dieser Zeitung füllen würde.

Doch warum schreibe ich über Gemüse? Einerseits als Familienvater in Anbetracht der gelegentlichen «Bäh»-Rückweisung von gewissen Gerichten durch unsere Jungmannschaft, andererseits als Arzt mit blähungsgeplagter Klientel sowie aus saisonaler Gegebenheit. Dem Kohl wird manch positiver Effekt nachgesagt: So soll er beim Abnehmen helfen, gesunde Mineralien, Vitamine und Antioxidantien enthalten, aber auch als Hausmittel (Kohlwickel bei Gelenkbeschwerden und Weisskohlsaft bei Magenbeschwerden) gute Dienste erweisen.

Der süssliche Geruch beim Kochen stört manch empfindsame Nase, die häufig nach Kohlgenuss entstehenden Darmgase manchen Bauch. Der Geruch entsteht durch die Freisetzung von Senfglykosiden und kann durch kurze Garzeit respektive Zugabe von Zitronensaft oder Lorbeer gemindert werden. Bei den Blähungen spielen verschiedene Faktoren mit: die Kohlart, die Zubereitungsart, die Ballaststoffe, die enthaltenen komplexen Zuckerarten sowie die Sulfate, welche durch die Darmbakterien in die kohltypisch stinkenden Schwefelwasserstoffe umgewandelt werden.

Laut Grossmutter und Internet helfen dagegen das Kochen mit Kümmel oder Fenchelsamen. Meinen geplagten Patienten rate ich zu den weniger treibenden Sorten Rotkohl, Chinakohl und Kohlrabi. Für alle andern gilt: Ein gewisses Mass an Darmgasen ist völlig normal und Teil des Genusses. In diesem Sinne möchte ich meinen Text mit dem Reim eines meiner Patienten abschliessen, welcher einst nach seiner Darmspiegelung verlauten liess: «Wer gorpst und farzt, erspart den Arzt.»