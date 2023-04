Leben in Aarau Endlich wieder AMA Das Kolumnistenpaar Melanie und Florian Schindler schreibt über seinen ersten AMA-Besuch als frischgebackene Eltern.

Impressionen von der AMA Bild: Fabio Baranzini / Aargauer Zeitung

Bereits seit 40 Jahren läutet die Aargauer Messe Aarau nicht nur für uns inoffiziell den Frühling ein: 40’000 Besucherinnen und Besucher treffen sich jeweils im Aarauer Schachen und machen so die besucherstärkste Messe des Kantons zu einem Treffpunkt für Jung und Alt. Nachdem wir die Messe schon als Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besuchten, hiess es für uns nun nach vier Jahren Zwangspause endlich auch zum ersten Mal als Familie: «Ab ad AMA!»

Ja, wir durften die AMA schon mit vielen unterschiedlichen Augen erkunden. Als Kinder zog es uns immer erst zum Karussell, zu den Zuckerwatteständen und zum Streichelzoo. Dass die Erwachsenen erst ellenlang durch die verschiedenen Stände trödeln wollten, konnten wir damals nur schwer nachvollziehen. Wer interessiert sich bitte schön schon für Küchenfliesen, die neusten Fliegengitter-Kreationen oder Traditionelle Chinesische Medizin?

Heute schlendern wir da schon um einiges interessierter durch die Stände der rund 230 engagierten Aussteller. Verweilen etwa bei der Gastregion Lenk-Simmental, der Sonderschau zur Bierkultur Aargau und schnappen uns einen Katalog beim Stand des Eco-Modulhauses. By the way: Hat zufällig jemand in Aarau Platz für unser Tiny House? Irgendwer?



Zugegeben: Meistens bleibt man doch nur dann stehen, wenn es etwas gratis gibt. Ein paar Schokomuffins direkt aus der Vorzeigeküche hier, ein bisschen Pesto-Käse zum Probieren da, dort ein Gläschen Riesling. «Choschtet jo nüt!» – Okay, scheinbar sind nun 12 Flaschen vom Riesling bereits auf dem Weg zu uns nach Hause. Ups!

Aber so läuft es nun mal und macht ja irgendwie auch den Geist so einer Messe aus. Und auch wenn die schönen Perserteppiche etwas anderes suggerieren – wie auf einem Basar geht es hier ganz und gar nicht zu. Schön gesittet kann man sich hier von Stand zu Stand bewegen, ohne dass man gleich das Gefühl bekommt, dass man etwas kaufen «muss». Okay, bei der KAPO fährt man schon etwas grössere Geschütze auf mit Blaulicht, Gummibärchen und einer waschechten Carrera-Bahn. Aber hey, die ist ja auch wirklich ganz schön cool, auch für die etwas älteren Kinder unter uns!

Wer sich noch nicht zur Genüge an den verschiedenen Ständen mit Snacks eingedeckt hat, kommt bei den Food-Ständen auf seine Kosten. Flamm-Lachs, Knoblibrot, Wraps, Churros, Asiatisches, Vegi, vegan. Die Auswahl ist gross und divers, gehört aber in der heutigen (verwöhnten) Zeit ja schon fast zum Standard. Würde uns Wunder nehmen, wie die Auswahl da vor 40 Jahren wohl aussah. Sowieso wäre es spannend zu wissen, wie sich die Messe und ihre Aussteller heute wohl von der in der Anfangszeit unterscheidet. Bei gewissen Ständen wirkt es ehrlicherweise schon so, als ob das Konzept immer noch das Gleiche ist. Aber gut, wenn Insekten seit 40 Jahren so erfolgreich abgehalten werden, gilt das ja wahrscheinlich auch als Gütesiegel.

Auch nicht unbedingt modern, dafür natürlich gewollt urchig und traditionell war die Atmosphäre bei der Stubete am Sonntag. Eingängige Melodien, Jodelgesang und lupfiges Schwyzerörgelispiel verwandelten den Schachen zu einem besonders volkstümlichen Ort. Auch wenn wir solche Klänge sonst nur mit Ausflügen in die Berge oder einem gemütlichen Fondue-Plausch – und nicht unbedingt mit dem für uns so urbanen Aarau – verbinden, haben wir die fröhliche Stimmung an diesem sonst so grauen Wochenende richtig genossen.



Unsere elf Wochen alte Tochter machte bei diesen für sie noch so neuen Klängen auf jeden Fall grosse Augen. Ansonsten war aber auch das bei Kindern so beliebte «Buureland» mit seinem Streichelzoo für unsere Kleine noch nicht sonderlich spannend: Das packende Säulirennen und das Fotofinish zwischen dem BVA-Schwein und dem Landi-Säuli hat sie unbeeindruckt im Tragi verschlafen. In Zukunft wird es aber wohl auch ihr gar nicht schnell genug gehen können, bis wir Eltern endlich mit unserem Rundgang durch die Messestände durch sind.

Impressionen von der AMA Bild: Fabio Baranzini / Aargauer Zeitung

Wir sind jedenfalls schon gespannt, wo sie im nächsten Jahr die grössten Augen macht. In dem Sinne: «Bes zom nächschte Mol, AMA!»