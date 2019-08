Die Gruppe «Unser Stadion» sorgte mit ihrem Coup, der Lancierung einer Volksinitiative für ein neues Stadionprojekt, am Wochenende für das Gesprächsthema im Grossraum Aarau. Die Mitglieder des Initiativkomitees (siehe Bildlegende) hatten am Freitag durchwegs erklärt, sie seinen nicht grundsätzlich gegen ein Stadion. Aber sie wollten ein besseres als das HRS-Projekt im Torfeld Süd. Diese Message scheint nicht so richtig angekommen zu sein – oder sie wird von vielen als unglaubwürdig erachtet. «Aus Sicht der FDP Aarau stellt sich die Frage nach den tatsächlichen Absichten der Initianten», schreiben die Freisinnigen in einer Medienmitteilung. «Geht es wirklich um ein Stadionprojekt Obermatte Buchs? Das scheint angesichts der offensichtlichen Schwächen des Projektes nicht unbedingt der Fall zu sein.»

FDP-Fraktionspräsident Yannick Berner verdeutlicht: «Geht es nicht vielmehr darum, die Aarauer Stimmbevölkerung über eine Schein-Lösung so zu verunsichern, dass sie das Stadion in der kommenden Volksabstimmung im November ablehnt? Da das Projekt Obermatte kaum umsetzbar ist, wäre das Thema ‹neues Fussballstadion Aarau› dann definitiv gebodigt.» Gestern Sonntag nahm erstmals der designierte FCA-Präsident Philipp Bonorand Stellung: «Das Projekt im Torfeld Süd ist der schnellstmögliche Weg zum dringend notwendigen neuen Stadion, darauf legen wir unsere Hoffnungen.» Bereits am Freitag hatte die Fanorganisation «Szene Aarau» vor «Unser Stadion» gewarnt: «Die Initianten sind seit jeher Stadiongegner und in unseren Augen nicht am Bau eine Super League tauglichen Stadions für den FCA interessiert.»

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker postete am Samstag den AZ-Artikel und schrieb ins Facebook: «Die Variante Obermatte bedeutet: Zubetonierung von Grünflächen statt Umnutzung eines Industrieareals, mindestens eine Verdoppelung des Beitrags der Steuerzahler an das neue Stadion, eine auf unbestimmte Zeit vertagte Realisierung dieses Stadions, und damit wohl das Aus für den Spitzenfussball in Aarau …» Es gab aber auch Sympathiebekundungen für das Anliegen der «Unser Stadion»-Leute. Etwa vom Buchser SP-Einwohnerrat Marius Fedeli. Die unendliche Geschichte des Aarauer Stadions:

