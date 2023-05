Landi Aarau-West Volg Gontenschwil wird umgebaut – der einzige Laden im Dorf macht vier bis sechs Wochen zu Die Gontenschwiler Volg-Filiale muss umgebaut werden, weil das neue Post-Modul bis jetzt keinen Platz hat. Das bekommt die Kundschaft zu spüren.

Im Sommer macht der Volg in Gontenschwil mindestens vier Wochen lang zu. Bild: Britta Gut

(25. 3. 2021)

In Gontenschwil reduzieren sich diesen Spätsommer die Einkaufsmöglichkeiten drastisch: von 1 auf 0. Die Volg-Besitzerin, die Landi Aarau-West, baut die Filiale um. Das hat die Landi an ihrer diesjährigen Generalversammlung verkündet; der «Land-Anzeiger» hat am Mittwoch darüber berichtet. Der Umbau erfolge, «um die bestehenden Räumlichkeiten den neuen Kundenbedürfnissen anzupassen».

Manuela Schmidig, Vorsitzende der Geschäftsleitung Landi Aarau-West AG, präzisiert: «Wir erhalten ein neues Post-Modul, das bis jetzt am dafür vorgesehenen Standort bei der Kasse keinen Platz hat.» Mit solchen Modulen kann die Kundschaft beim Einkauf im Volg ihre Postgeschäfte abwickeln lassen. Das beinhaltet Sendungen wägen, frankieren und direkt aufgeben. Schmidig: «Für das neue Modul wird das Layout des Ladens vollständig geändert.» Der Umbau soll ab August starten und bis Anfang oder Mitte September dauern, Schmidig spricht von drei bis vier Wochen.

In diesem Zeitraum muss der Volg in Gontenschwil folglich geschlossen bleiben. Schmidig sagt: «Die Kundschaft kann in dieser Zeit auf unsere Volg-Filialen in Zetzwil und in Oberkulm ausweichen.»

Die Landi Aarau-West AG will in Kölliken 13 Millionen Franken in die Getreidesammelstelle und das Agrar-Center investieren. Bild: zvg

Baupläne verlaufen noch nach Plan

An der GV gab es ein Update zum 13 Millionen Franken teuren Bauprojekt der Landi in Kölliken. Zur Erinnerung: Die Landi baut zusammen mit der Fenaco die bestehende Getreideannahmestelle bei der Landi Kölliken aus, um die Standorte Oberkulm und Däniken mittelfristig dort zusammenziehen zu können.

Die Baueingabe, die eigentlich im Januar vorgesehen war, hat sich verzögert. Das erklärt, warum die Bauprofile schon seit längerem zu sehen sind, bisher aber noch kein Baugesuch öffentlich aufgelegt wurde. Schmidig erklärt: «Das Bauprojekt ist hochkomplex, wir mussten viele Formulare ausfüllen und Daten einsammeln – da kam es zu verschiedenen Verzögerungen. Nun hofft die Landi laut Schmidig, dass die Behörden mitwirken, damit die Baubewilligung wie geplant im Herbst noch erteilt wird: «Wir sind guter Dinge und befinden uns aktuell noch im Zeitplan.»

Laut diesem soll der Baustart entweder im Dezember 2023 oder ein Jahr später erfolgen. Der spezifische Zeitpunkt Dezember ist vorgegeben, so Schmidig: «Im Sommer wird in Kölliken Getreide angeliefert, im Herbst dann der Mais – das können wir mit dem Bauprojekt nicht blockieren.» Deshalb – und wegen der vorgegebenen Dauer der Bauarbeiten – sei der Dezember der einzige Monat, der passe, damit die Rechnung aufgeht. Laut Zeitplan soll die Anlage im Jahr 2026 eröffnet werden.