Der Aarauer Rüeblimärt am 1. November lockte tausende Besucher an. Im Mittelpunkt stand das Rüebli, in allen Farben und Formen. Doch nach Marktschluss seien die Rüebli achtlos am Boden und im Abfall gelegen, berichtet die Aargauer Landfrauenpräsidentin Lotti Baumann.