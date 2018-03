Vor Gericht verstrickte sich Gabriel in Widersprüche, wollte in den Einvernahmen nicht gesagt haben, was protokolliert war, und begründete den eklatanten Gedächtnisschwund mit dem dauernden Alkoholkonsum. Auf diesen baute seine amtliche Verteidigerin auch ihre Strategie: Was Gabriel brauche, sei eine Therapie. Nur so komme er aus dem «Hamsterrad» heraus. Sie fand, acht Monate Gefängnis seien genug, und von einer Landesverweisung sei abzusehen, da ein Härtefall vorliege. Zudem könne die Ausschaffung gar nicht vollzogen werden.

Staatsanwältin Rebecca Bänziger bezeichnete den Beschuldigten, der es innert neun Jahren auf 18 Vorstrafen gebracht und einen grossen Teil der Zeit im Gefängnis verbracht hat, als unverbesserlich. Sie verlangte für ihn 20 Monate Gefängnis und 10 Jahre Landesverweisung.

Das Gesamtgericht unter Gerichtspräsidentin Patricia Berger sprach Gabriel in allen Punkten schuldig und schloss sich in Bezug auf die Dauer der Freiheitsstrafe der Staatsanwältin an. Es reduzierte die Landesverweisung aber auf sechs Jahre. Gabriel bleibt vorerst in Sicherheitshaft.

«Schwierig bis unmöglich»

Ausschaffungen nach Eritrea sind faktisch «schwierig bis unmöglich». Das bestätigt auf Anfrage das MIKA, das für den Vollzug der Landesverweisungen und den Entscheid über den Vollzugsaufschub zuständig ist. Dabei handelt es sich, wie vonseiten des MIKA betont wird, nicht um einen formellen Entscheid. Vielmehr scheitere eine Ausschaffung nach Eritrea daran, dass sie nicht vollzogen werden könne.

Dafür gibt es verschiedene Gründe: Vom Staatssekretariat für Migration (SEM) anerkannte Flüchtlinge dürfen aus völkerrechtlichen Gründen (Non-Refoulement-Prinzip) nicht ausgeschafft werden. Und des Landes verwiesene Flüchtlinge bleiben solche, auch wenn sie den Asylstatus und das Aufenthaltsrecht verloren haben. Aber auch Personen ohne Flüchtlingseigenschaft können faktisch nicht nach Eritrea zurückgeführt werden. Die Erklärung des MIKA: Eritrea stellt keine Papiere aus, wenn die betroffene Person nicht freiwillig zurückkehren will. Und selbst wenn gültige Reisepapiere vorliegen, akzeptiert Eritrea keine Ausschaffungen via begleitete Flüge oder Sonderflüge.

Kann eine Ausschaffung nicht vollzogen werden, hält sich die betroffene Person illegal in der Schweiz auf. Das ändert aber nichts daran, dass sie hier ist – und dass die Sozialhilfe für sie aufkommen muss.

Im Zusammenhang mit der laufenden Revision des Ausländergesetzes schlägt der Bundesrat aktuell eine Änderung des Asylgesetzes vor, die auch Flüchtlinge mit einer rechtskräftigen, aber nicht vollziehbaren Landesverweisung berechtigt, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Begründung: Diese Personen würden voraussichtlich für längere Zeit in der Schweiz bleiben. Arbeiteten sie, müsse nicht die öffentliche Hand für sie aufkommen. Nebenbei: Der nun vom Bezirksgericht Aarau verurteilte Gabriel hatte hierzulande schon einmal einen Job. Das Experiment scheiterte jedoch schnell an seiner notorischen Unpünktlichkeit.

Theoretisch schwebt über ihm und seinesgleichen stets das Damoklesschwert der Ausschaffung. «Die Situation», heisst es im MIKA, «wird laufend beobachtet und sobald sich die Situation ändert und eine Ausschaffung möglich ist, wird sie durchgeführt.»