Landammann Dieth am Stammtisch: «Keine Notwendigkeit, die beste Kuh zu schlachten»

Ausgezeichnete Weine werden im Aargau gemacht, sagte Landammann Markus Dieth. «Wir haben aber auch gutes Bier», fügte er humorvoll an und nahm einen Schluck. Am Anlass «Frag de Landamme» war er der einzige Biertrinker, die meisten gönnten sich ein Glas Wein.

Im informellen Gespräch wurden Themen behandelt wie das Corona-Virus, die Erhöhung der Lehrerlöhne, die Arbeitslosigkeit von über 50-Jährigen bei gleichzeitig gefordertem Anstieg des Rentenalters oder die Privatisierung der Kantonalbank.

«Es gibt keine Notwendigkeit, die beste Kuh im Stall zu schlachten», sagte Markus Dieth dazu. Bis im November will er einmal im Monat in jedem Bezirk in einer Gaststätte vorbeischauen und der Bevölkerung Frage und Antwort stehen. (dvi)