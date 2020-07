Lärmklagen: Einwohnerrat lanciert Petition gegen Security-Einsatz

Der parteilose Buchser Einwohnerrat Reto Fischer hat eine Petition lanciert. Damit wehrt sich der Familienvater gegen den Entscheid der Migros-Pensionskasse, abends die Securitas im Rösslimatte-Quartier patrouillieren zu lassen . Die Pensionskasse sagt, es gehe um lärmende Jugendliche. In einem Brief an die Mieter schrieb sie jedoch von lärmenden Kindern.

Mit seiner Petition auf www.petitio.ch will fischer nun erreichen, dass die Migros-Pensionskasse den «Einsatz der privaten Sicherheitskräfte» per sofort beendet und auf Kommunikation setzt: «Es darf nicht sein, dass sich der Vermieter mit Unterstützung der Securitas in die Freizeit der MieterInnen in der Rösslimatte einmischt und sogar die Ruhezeit von 23 Uhr auf 19 Uhr vorverlegt. Gerade in diesen Zeiten von Corona ist es wichtig, dass die Menschen - unter Einhaltung aller BAG-Regeln - nach draussen gehen, sich bewegen, spielen, lachen, reden. Dazu braucht es keine privaten Sicherheitskräfte.»