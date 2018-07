«Mit der Abwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage kann der Milchverarbeitungsbetrieb, dem die Mittelland Molkerei gehört, 80 Prozent seiner Prozessenergie auf nachhaltig umstellen», heisst es in einer Medienmitteilung. Der Grundsatzentscheid für den Bau der unterirdischen Leitung ist gefallen. Sie wird von der bestehenden Leitung hinter der Pfister-Logistikhalle durch die WSB-Unterführung (unter der Bernstrasse Ost) südlich der Gleisanlagen durch das Grundstück der ehemaligen Migros Aargau-Solothurn und das Henz-Areal bis zum Emmi-Komplex führen. Die Gränicherstrasse soll, wenn irgendwie möglich, unterstossen werden – sodass der Verkehr möglichst nicht tangiert wird.

Auch für Wohnhäuser?

Nachdem der Grundsatzentscheid gefallen ist, wird jetzt die Detailprojektierung vorangetrieben. Baubeginn ist frühestens im 1. Quartal 2020, die Bauarbeiten werden voraussichtlich neun Monate dauern. Gemäss einer Machbarkeitsstudie muss die Fernwärme Wynenfeld AG (Fewag) der KVA Buchs mit Investition in der Höhe von 7,2 Millionen Franken rechnen. Die 2,1 Kilometer lange Leitung versorgt nicht nur Emmi (respektive deren Tochterbetrieb Mittelland Molkerei), sondern eröffnet auch die Möglichkeit, das Wohnquartier Suhr Süd oder das Henz-Areal mit Fernwärme zu beliefern. Davon spricht man schon lange. Die Technischen Betriebe Suhr (TBS) klären jetzt das Potenzial für Leitungsäste ab.

Für die Kehrichtverbrennungsanlage Buchs (KVA) ist der Verkauf von Wärme finanziell lukrativer als deren Verstromung. Die Fewag beliefert bereits heute unter anderem die Migros-Betriebe, das Kantonsspital oder das Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen mit Fernwärme.

Höherer Nutzungsgrad in KVA

Mit dem erweiterten Versorgungsnetz kann die Fewag ihren Wärmeabsatz von heute 65 Gigawattstunden (GWh) auf 95 GWh steigern, was dem Energieverbrauch einer kleineren Schweizer Stadt entspricht. «Dank der neuen Leitung werden wir den Wärmenutzungsgrad der KVA von 19,4 auf 25,7 Prozent erhöhen können», sagt Rolf Schumacher, Fewag-Geschäftsführer und Leiter Technik der KVA Buchs. Die KVA-Abwärme kommt in Form von 280 Grad Celsius heissem Dampf, der unter 22 bar Druck steht, bei der Mittelland Molkerei an. Dort wird sie als Prozessenergie eingesetzt, um etwa Milch zu pasteurisieren.

Die Herstellung von Milchprodukten benötigt viel Energie. Schweizweit liegt der Energieverbrauch aller Emmi-Betriebe bei jährlich rund 180 GWh, die auf die Herstellung von Trinkmilch, Rahm und Butter spezialisierte Mittelland Molkerei in Suhr beansprucht davon 32 GWh. Mit dem Dampf aus der KVA Buchs können bei der Mittelland Molkerei rund 80 Prozent der bisher mit Gas erzeugten Energie ersetzt und damit CO2-neutral gemacht werden. (uhg)