Kunstraum Aarau Was bewegt die Bewohnenden von Aarau? Diese Ausstellung sucht Antworten Die Ausstellung «Sich ein Bild machen» des Kunstraum Aarau lädt die Bewohnenden zum Mitmachen ein. Mit einer speziellen Aktion sollen Fragen und Wünsche der Bevölkerung an die Stadt sichtbar gemacht werden.

Der Kunstraum Aarau sucht 100 Malerinnen und Maler. Bild: zvg

Erstmals findet im Kunstraum Aarau eine für alle Personen offene Ausstellung für Malerei statt. Anlässlich seines 33-jähriges Bestehen bietet der Kunstraum Aaraus Bevölkerung die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Werk zu präsentieren. Unter dem Motto «Sich ein Bild machen» sollen Werke mit einer Botschaft oder einem Wunsch an die Stadt entstehen.

Das Bild dürfe den Alltag performen, Szenen spiegeln, Gefühle zeigen, Intensiverfahrungen auslösen, zornig sein, schön sein oder auch nicht. Das schreibt der Aarauer Verein in einer Medienmitteilung. Eingeladen dazu sind alle Bewohnenden der Stadt.

So können Sie mitmachen

Interessierte können eine von 100 zur Verfügung gestellten Leinwände inklusive Farbenset abholen und sich kreativ ausleben. Die entstandenen Bilder werden dann vom 16. bis am 22. Oktober im Kunstraum am Ochsengässli öffentlich ausgestellt. Der Verein wünscht sich Virtuoses, Minimalistisches, Gescheitertes, Unerprobtes, Gelungenes und Ungelungenes, Abstraktes und Konkretes. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Malutensilien können vom Freitag, 22. Oktober, bis am Samstag, 7. Oktober, im Rahmen des «Perform@»-Festivals abgeholt werden – oder am 7.10. am Aktionsstand im Kasinopark zwischen 10 Uhr und 16 Uhr. Die Anmeldung für die Teilnahme an der Ausstellung erfolgt per Mail oder direkt vor Ort mit dem Bezug des Materials.

«Perform@»-Festival «Perform@» zeigt zeitgenössische Performances und experimentelle Musik im Kunstraum und im KIFF. Einen Monat später findet das Festival in Berlin statt. Mit dem Projekt wird eine länderübergreifende Kollaboration zwischen den Kulturveranstaltern und ein Austausch zwischen Berliner und Schweizer Kunstschaffenden lanciert. Das Programm umfasst Beiträge aus dem Bereich der klassischen Performance Szene, multimediale Soundperformances, DJ Sets und Konzerte. Nachdem das 30-Jahr-Jubiläum pandemiebedingt nicht gefeiert werden konnte, wird mit dem Doppelfestival das 33-jährige Bestehen des Raumes gefeiert. (nbl)

33 Jahre Kunstraum Aarau

Der Verein Kunstraum Aarau führt seit 1990 einen Ausstellungsraum mit dem Zweck, Veranstaltungen der bildenden Kunst und deren Grenzbereiche zu ermöglichen. Der Kunstraum wird getragen durch die unentgeltliche Arbeit des Vorstands, bestehend aus Kunstschaffenden und kulturell engagierten Personen. Finanzielle Basis bilden die Beiträge der Vereinsmitglieder, des Aargauischen Kuratoriums sowie der Stadt Aarau.

Der Kunstraum Aarau war während 13 Jahren an seinem ersten Standort im KIFF an der Tellistrasse. 2003 beschloss der Vorstand des Kunstraums, Standort, Konzepte und Inhalte zu überdenken. In diesem Zusammenhang ist er vom KIFF hinein ans Ochsengässli 7 verlegt worden. (nbl)