Andererseits sind zwölf Jahre eine lange Zeit, ein Wechsel auch im Museumsgeschäft also normal. Schuppli wechselt zu Pro Helvetia, als Leiterin Visuelle Kunst wird sie für die Förderung der Gegenwartskunst und Architektur im Inland aber auch für den Austausch mit dem Ausland zuständig sein – etwa mit den Biennale-Auftritten in Venedig. Eine Aufgabe, für die sie gerüstet ist und die ihren Interessen auch entspricht.

Die Kündigung von Madeleine Schuppli als Direktorin des Aargauer Kunsthauses ist so überraschend wie nachvollziehbar. Zwölf Jahre hat sie das Museum geleitet. Erfolgreich – und wenn man das Publikumsinteresse und das Ausstellungsprogramm anschaut auch ohne jegliche Ermüdungserscheinungen. Es gäbe also keinen Grund zu gehen.

Schwerpunkte ihrer Zeit

Was hat die 54-jährige Madeleine Schuppli als erste Frau an der Spitze des Aargauer Kunsthauses erreicht? Sie hat die Position des Museums als „heimliche Nationalgalerie“ der Schweiz im Land gestärkt – und gleichzeitig das Haus mit Ausstellungen von zeitgenössischen, internationalen Künstlerinnen und Künstlern verstärkt auch international vernetzt. Ein dritter Schwerpunkt war die Förderung des Nachwuchses mit der Reihe „Caravan“ für junge Kunst“. Und sie hat mit „Blumen für die Kunst“ seit 2014 ein breites Publikum angesprochen, viele Leute gar zum ersten Mal in ihrem Leben in ein Kunstmuseum gelockt.

Das breit gefächerte Programm, die thematische Öffnung wie auch das stark ausgebaute Vermittlungsangebot zeigen sich in den Eintrittszahlen. Kamen in den Anfangsjahren von Schupplis Direktion um die 30 000 Besucherinnen und Besucher ins Kunsthaus, so waren es 2018 über 55 000.