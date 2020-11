Kundgebung beim Bahnhof: So wirbt die Klimajugend in Aarau für Konzernverantwortung

Es war ein kleines Grüppchen von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, das sich am Sonntagmittag vor dem Aarauer Bahnhof einfand. Mit Kreide malten sie in grossen Lettern "Klimagerechtigkeit heisst Konzernverantwortung" auf den Asphalt. Eine Frau schnitt aus einem Karton Fisch-Skelette aus. Eine andere legte sie auf die ausgebreiteten blauen Tücher, die Seen, Flüsse oder Meere symbolisieren.

Neben dem Wasser haben die Aktivistinnen und Aktivisten Kübel platziert. Mit diversen Warnsymbolen und dem Schriftzug: "giftige Chemieabfälle aus der Erdölproduktion". Zwei andere Klimaaktivisten wiederum lagen auf schwarzen Tüchern, welche die Abgase einer Zementfabrik symbolisierten. Sie stellten sich tot.