Kulturland bleibt was es ist und beim Siedlungsbau gilt das Credo: Lieber schön als gross

Auenstein soll nicht möglichst stark wachsen, sondern möglichst attraktiv bleiben. Unter dieses Motto könnte man die Gesamtrevision der Nutzungsplanung stellen, die ab heute für 30 Tage zur Mitwirkung aufliegt. Am Donnerstag führt die Gemeinde dazu eine Infoveranstaltung durch.

Obwohl die neue Nutzungsplanung auch das Kulturland betrifft, wird dort praktisch nichts geändert – man konzentriert sich auf das Siedlungsgebiet. Grob lassen sich vier Auensteiner Eigenheiten ausmachen, die die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) prägen: das schützenswerte Ortsbild in der Dorfzone, die Freiräume, die Auszonung des Auschachens und die Umzonung des Gebiets Schürmatt West.

Verdichtung und Wachstum sollen in Auenstein nur moderat geschehen. So wird mit der neuen BNO die Ausnützungsziffer in einigen Gebieten um 0,05 angehoben. Manche Auensteiner hatten sogar deren komplette Abschaffung gefordert; das kam für den Gemeinderat im Hinblick auf eine sorgfältige Entwicklung aber nicht in Frage. «Damit würde zu sehr verdichtet – auf Kosten der Grünflächen», sagt auch David Frey vom Planungsbüro BC AG. Auenstein soll seine heutige Struktur behalten; Mehrfamilienhäuser dürfen nur in der Ebene, nahe bei der Aare entstehen – konkrete Projekte sind an der Aarauerstrasse und am Mühliacherweg in Planung. Terrassenhäuser und Flachdächer sind weiterhin nur in bestimmten Gebieten erlaubt.

Alterswohnen nahe der Aare?

«Der grosse Bauboom kann mit dieser Planung nicht ausbrechen», konstatiert Gemeindeschreiber und Bauverwalter Jürg Lanz. Die Gemeinde zählt derzeit rund 1600 Personen. «Bis 2030 werden es etwa 1750 sein», sagt Vizeammann Ernst Joho. Die fast 2300 Personen, die gemäss Berechnungen aufgrund der grossen Baulandreserven bis zum Jahr 2040 in Auenstein Platz finden könnten, hält Joho für unrealistisch. Die Einwohnerkapazität wird mit der neuen BNO um etwa 115 Personen erhöht – hauptsächlich durch den Entwicklungsschwerpunkt Schürmatt West.

Dieses 1,2 Hektaren grosse Gebiet, zwischen Dorfkern und Aarauerstrasse gelegen, ist noch praktisch unbebaut. Es gehört heute teilweise zur Wohn- und Gewerbezone, zur Wohnzone 2 und zur Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Für Letzteres hat die Gemeinde keinen weiteren Bedarf. Aus der Schürmatt West soll mit der neuen BNO eine gemischte Wohn- und Gewerbezone mit Gestaltungsplanpflicht werden, die Platz für etwa 100 Anwohner sowie leises und mässig störendes Arbeiten bietet. Ansiedelung grösserer Betriebe sieht Auenstein indes nicht vor; man sei ein Wohndorf mit nur einigen Dutzend Arbeitsplätzen – und werde es auch bleiben, heisst es. In der Schürmatt soll eine Siedlung entstehen, die sich sowohl für Junge als auch für Senioren eignet. Das heisst: gut erschlossene, barrierefreie und eher kleine Wohnungen.

Auenstein hat derzeit noch etwa acht Hektaren unüberbautes Bauland. Für die BNO-Revision mussten Auszonungen geprüft werden. Weil fast alle Baulandreserven erschlossen und baureif sind, fällt die Bilanz spärlich aus: Unter dem Strich soll mit der neuen BNO die Bauzonenfläche um 0,81 Hektaren reduziert werden. Die grösste Auszonung ist im Auschachen geplant: Hier werden zwei grosse Gewerbeparzellen – im Besitz des Kantons und der Ortsbürger – neu der Landwirtschaftszone zugewiesen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ortsbildschutz. «Hier steht das Fortführen des Bestehenden im Vordergrund», sagt Planer David Frey. Auenstein hat ein Ortsbild von regionaler Bedeutung. Es kennzeichnet sich unter anderem dadurch, dass die Gebäude im intakten Dorfkern sehr nahe an der Kantonsstrasse stehen. Zu nahe, würde man alle Strassenabstände berücksichtigen. Mit der neuen BNO soll nun festgelegt werden, dass bei den als «strassenraumprägend» definierten Gebäuden der Strassenabstand – zur Wahrung des Ortsbildes – unterschritten werden muss. Das kommt den Besitzern beispielsweise bei Umbauten entgegen; sie brauchen dann keine Ausnahmebewilligung vom Kanton. Der Gemeinderat darf aber bei der Gestaltung mehr mitreden.

Auensteinspezifisch sind auch Freiräume, die das Ortsbild prägen. Etwa direkt südwestlich der Schule, wo auch noch ein schöner Baumbestand plus ein Fussweg vorhanden sind. Das will man erhalten; auch dazu enthält die neue BNO eine Bestimmung. «Die Bebauung wird dadurch nicht verunmöglicht, es muss aber auf den Freiraum Rücksicht genommen werden», so Frey.

Infoveranstaltung:

Do., 20.8., Turnhalle Auenstein