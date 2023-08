Küttigen/Lenzburg Nicht alle leiden unter der Hitze – wie geht es etwa den Winzern in der Region? Die Schweiz wird gerade von einer Hitzewelle überrollt, die vielen das Leben schwer macht. Der Weinbau dagegen profitiert vom schönen Wetter.

Weinbau Wehrli pflanzt im Norden Küttigens 2350 neue Reben an – extra mit Sorten, die in der Hitze gut gedeihen. Bild: Florian Wicki

Steigt das Thermometer in der Schweiz auf über 30 Grad, beginnt das grosse Schwitzen. Vielen machen die hohen Temperaturen zu schaffen. Einem Zweig der Landwirtschaft hingegen kommt das heisse und sonnige Wetter entgegen: dem Weinbau.

So etwa der Küttiger Winzer Peter Wehrli von der Wehrli Weinbau AG. Er erklärt, die Hitze mache den Reben gar nichts. Im Gegenteil: «Die Trauben befinden sich gerade in der Reifephase – da gibt das gute Wetter noch einmal einen kräftigen Schub.» Und der sei willkommen, in den letzten, eher kühlen Wochen sei in den Reben gar nichts passiert. Dazu kommt: «Das sonnige und warme Wetter macht der Kirschessigfliege zu schaffen, das hilft uns auch.» Die Kirschessigfliege gilt als einer der Erzfeinde der Winzer und sorgt für schwere Schäden und Ernteausfälle. Sie vermehrt sich gerne im kühlen Schatten, helles Licht und Wärme hemmen sie hingegen.

Dank des sonnigen Schlussspurts freut sich Wehrli bereits auf die Lese. Die beginnt heuer später als auch schon, erklärt er: «In der zweiten Septemberwoche geht es los, zehn Tage später als im letzten Jahr.» Dies auch aufgrund des schlechten Wetters im Frühsommer. Damit sei man aber immer noch im Schnitt der letzten zehn Jahre. Bleibe es jetzt warm und sonnig, stehe einem guten Jahrgang nichts mehr im Weg: «Dann wird 2023 ein gutes Weinjahr, in der Qualität wie in der Quantität.»

Lieber heiss als wechselhaft

Rebberg der Ortsbürger Rebbauern-Vereinigung Lenzburg am Fusse von Schloss Lenzburg. Bild: Pascal Meier

Auch in Lenzburg freuen sich einige über die Sonne. So zum Beispiel die Rebbauern-Vereinigung der Lenzburger Ortsbürger. Corin Ballhaus, SVP-Einwohnerrätin und Präsidentin der Vereinigung, erklärt: «Wir hatten mit dem wechselhaften Wetter der letzten Wochen zu kämpfen.» Der Falsche Mehltau, ein Pilzbefall, keimt vor allem bei feucht-warmem Wetter.

Hinzu kommt erschwerend, dass Lenzburg – im Gegensatz zu Küttigen etwa – Mitte Juni von einem schweren Hagelsturm getroffen wurde. Das kommt sehr selten vor, so Ballhaus: «In diesem Ausmass passiert das in Lenzburg etwa alle 30 Jahre.» Der Hagel hat denn auch auf dem Rebberg der Ortsbürger, etwa 40 Aren Land am Fuss von Schloss Lenzburg, einen enormen Schaden angerichtet. Ballhaus: «Das Ausmass lässt sich noch nicht abschliessend bestimmen, aber wir rechnen mit einem Ertragsausfall von rund 20 bis 30 Prozent.»

Dies, weil die Hagelkörner einerseits ganze Blätter zerfetzt, andererseits aber auch Trauben verletzt hätten: «Die Beeren, die nicht vertrocknet sind, wachsen jetzt und platzen im schlimmsten Fall, was erstens die Ernte direkt mindert und zweitens auch wieder Kirschessigfliegen anzieht, die weitere Trauben beschädigen können.»