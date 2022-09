Küttigen/Kölliken/Aarau Neukranzer Tobias Widmer: «Der Schwingklub hat mir nicht nur ein neues Hobby, sondern eine zweite Familie geschenkt» Alle waren sie gekommen: Stadträtin, Schwingklub-Vorstand, Trainer und Vereinsmitglieder, Familie und Freunde feierten in Küttigen die Teilnehmer des vergangenen Schwing- und Älplerfests (ESAF) samt Neukranzer Tobias Widmer.

Die Aarauer Stadträtin Suzanne Marclay-Merz überreicht Eidgenosse Tobias Widmer ein Geschenk. Kim Wyttenbach

Der Langacherhof in Küttigen war geschmückt mit Sonnenblumen und Fahnen. Drei Alphornbläser spielten auf und die Festbänke standen inmitten von Strohballen. Zwischendurch hörte man eine Kuh muhen. Die Jungschwinger gönnten sich kurz vor ihrem grossen Auftritt noch eine Bratwurst – dann war es so weit: Unter tosendem Applaus und ganz viel Glockengeläut führten die Nachwuchsschwinger den Festzug an. Hinter ihnen liefen sieben Teilnehmer des Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Pratteln: Oliver Hermann, Jan Roth und sein Bruder Tim Roth, Tiago Vieira, Kaj Hügli, Pirmin Reinhard sowie Tobias Widmer. Dessen Haupt war geschmückt: Der 26-jährige Kaufmann aus Kölliken erreichte am ESAF den Rang 7c und gewann einen Kranz.

Neukranzer Tobias Widmer umringt von den sechs weiteren ESAF-Teilnehmern des Schwingklubs Aarau und Umgebung (von links): Jan Roth, Tim Roth, Kaj Hügli, Tiago Vieira, Pirmin Reinhard, Oliver Hermann. Kim Wyttenbach

Nachdem das Glockengeläut abgeklungen war, ergriff der Präsident des Schwingklubs Aarau und Umgebung das Wort. Matthäus Huber gratulierte den Schwingern zu ihrer ESAF-Qualifikation und Widmer zum wohlverdienten Kranz: «Eidgenössische Kränze sind rar gesät, es ist eine grossartige Leistung, dass Tobias einen mit nach Hause bringen konnte.»

Tobias Widmer bedankte sich in einer emotionalen Rede bei den Anwesenden

Unter den Gratulanten waren auch Lukas Meier, Präsident des Aargauer Schwingverbands, und die Aarauer Stadträtin Suzanne Marclay-Merz. Diese verriet, dass sie noch nie einem Eidgenossen die Hand geschüttelt habe und es für sie deshalb eine grosse Ehre sei, «dies heute Abend tun zu dürfen».

Die Jungschwinger führen stolz den Festzug in Richtung Langacherhof an. Kim Wyttenbach

Zum Schluss stand Tobias Widmer selbst noch auf den Paletten und nahm die Anwesenden mit auf seine «Schwingerreise». Diese begann im Alter von fünf Jahren und «mit dem Beitritt schenkte mir der Schwingklub nicht nur ein Hobby, sondern eine zweite Familie». Er erzählte, dass seine Trainer immer wieder «das Feuer in ihm für den Schwingsport entfachten» und betonte den «einzigartigen Zusammenhalt im Verein» und den «Trainingsfleiss» seiner Kollegen. Und dann wandte er sich an seine Freundin und dankte ihr für ihre unerlässliche Unterstützung: «Ich liebe dich von ganzem Herzen.» Mit dem Kranzsieg würde er nun ein neues Kapitel beginnen, «das Kapitel als Eidgenosse».