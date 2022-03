Küttigen Zwei Brände im Schulhaus Stock: 11-jähriges Mädchen hat gestanden In Küttigen kam es am Montagmorgen dank dem beherzten Eingreifen einer Lehrperson und der schnellen Feuerwehr nicht zu einem Grossbrand. Die beiden Feuer hat eine elfjährige Schülerin gelegt.

Am Montag brannte es in der Schulanlage Stock gleich zwei Mal. Leserreporter / Aargauer Zeitung

Die Schule Stock schrammte am Montagmorgen an einer Katastrophe vorbei: Gleich an zwei Orten – einmal im Mädchen-WC in einem der Pavillons und einmal in der Mädchen-Garderobe der Doppelturnhalle – war innerhalb einer Stunde Feuer gelegt worden. Beide Brände konnten dank dem beherzten Eingreifen einer Lehrperson und der rasch eingetroffenen Feuerwehr zügig gelöscht werden.

Inzwischen ist der Fall geklärt: Die Feuer gelegt hat eine elfjährige Schülerin. «Das Mädchen gestand, in einem WC den Inhalt des Abfallkübels angezündet und danach auch in einer Garderobe einen ähnlichen Brand gelegt zu haben», sagt Kapo-Sprecher Bernhard Graser auf Anfrage. Die Schülerin muss sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

Turnhalle und Garderobe werden saniert

Der Sachschaden an Garderobe und Turnhalle ist beachtlich. «Aktuell sind die Schadstoffreinigungen im Gange», sagt Christoph Bärtschi, Leiter Liegenschaften bei der Gemeinde Küttigen. Anschliessend würden der Korridor gestrichen und die Garderobe saniert. Aktuell ist die Turnhalle gesperrt. Eine Teilöffnung der Halle könnte laut Bärtschi ab nächster Woche wieder möglich sein.