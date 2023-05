Küttigen Während die Kinder spielen, tauschen sich die Eltern aus: Eltern-Kind-Café in der Alten Kanzlei In Küttigen findet jeden zweiten Mittwochmorgen ein Café für Mütter, Väter, Kinder und für jeden, der auf der Suche nach Geselligkeit ist, statt: das gemeinnützige Projekt des Vereins Eltern-Kind-Café Küttigen. Geführt wird das Café von Cécile Meier und Joel Zahnd.

Gemeinsam leiten sie das Eltern-Kind-Café: Cécile Meier und Joel Zahnd. Bild: Kim Wyttenbach

Vereinspräsidentin Cécile Meier steht hinter der Bar der Alten Kanzlei an der Staffeleggstrasse in Küttigen. Sie schäumt gerade Milch auf. Mütter und Väter kommen mit ihren Kindern ins Café hinein. Einige Erwachsene setzen sich hin, ihre Kinder rennen ins Spielzimmer oder in den Bobby-Car-Raum. Andere begleiten ihre Kleinsten ins Spielzimmer und machen es sich dort gemütlich. Schon bald dringt aus den Räumen Kindergelächter, die Atmosphäre ist familiär.

Seit sieben Jahren bietet der Verein Eltern-Kind-Café Küttigen einen Treffpunkt, um zu spielen, zu schwatzen und gemeinsam den Morgen zu verleben. «Unser gemeinnütziges Projekt soll den Besuchern trotz turbulentem Alltag einen Ort der Ruhe bieten. Es soll ein Ort sein, wo man Kontakte knüpfen und sich austauschen kann», sagt Meier und fügt an: «Auch Geschäftsleute und Handwerker sind willkommen, um hier eine Pause einzulegen.»

«Das Café ist mein Herz»

Cécile Meier ist gelernte Pflegefachfrau und Mutter von drei Buben. Sie ist seit sechs Jahren dabei: «Bei meinem ersten Besuch verliebte ich mich in die Atmosphäre und in die Idee dahinter.» Nach dem zweiten Besuch gehörte sie dann bereits zum Team. Sie schaut sich im Raum umher und sagt mit einem Lächeln: «Das Café ist mein Herz.»

Zusammen mit Joel Zahnd, 33, leitet sie heute den Café-Treff. Zahnd ist Pilot und lebt mit seiner Familie in Küttigen. Die beiden werden durch ein kleines Team von Freiwilligen unterstützt. Das Café ist jeden zweiten Mittwoch von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Die Räumlichkeiten, welche die Gemeinde zur Verfügung stellt, teilt sich der Verein mit dem Jugendtreff. Das Café wird deshalb jeweils am Dienstagnachmittag auf- und am Mittwoch wieder abgebaut. «Weil unsere Besucher keinen Vereinsbeitrag zahlen müssen, kosten Kaffee, Tee und Brötli den marktüblichen Preis», sagt Zahnd.

Es fehlte eine Anlaufstelle für Eltern

In der Zwischenzeit haben es sich die Gäste mit ihrem Kaffee gemütlich gemacht. Sie reden über ihren Alltag, die Kinder und den Job. Meier setzt sich neben Zahnd auf das Sofa, ihr jüngster Sohn Jaron klettert auf ihren Schoss: «Früher hatten wir zwei Seniorinnen, die auf die Kinder aufgepasst haben, heute beaufsichtigen die Eltern ihre Kinder selbst.»

Familien aus Küttigen, Erlinsbach, Biberstein und sogar aus Hallwil besuchen das Café. «Viele von ihnen kommen regelmässig», erzählt Meier: «Die meisten kommen, bis ihre Kinder in den Chindzgi eintreten.» Es sei aber auch immer wieder schön, neue Gesichter begrüssen zu dürfen. «Das Café ist ein Ort, wo man sich nicht einsam fühlen muss. Hier haben die Leute ein offenes Ohr und man unterstützt sich gegenseitig», so Zahnd. Darüber hinaus freuen sich die beiden über das Engagement der Eltern: «Sie unterstützen uns beim Abbau oder backen auch mal einen Kuchen für einen Special-Event.»

Das Café wurde 2016 von Marianne Benz gegründet. Die Pädagogin und Mutter von drei Kindern fand es damals schwierig, Kontakte im Dorf zu knüpfen. Es gab Angebote für Kinder, aber sie vermisste eine Anlaufstelle spezifisch für Eltern. Sie entschied sich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Die Gemeinde unterstütze sie in ihrem Vorhaben, ebenso ihr Mann Andreas Benz, ihre Kinder und Kollegin Cornelia Krüsi.

«Die Nachfrage war von Anfang an gross und ist es bis heute», sagt Meier. «An manchen Vormittagen haben wir bis zu 30 Erwachsene im Café.» Zudem sei die Gemeinde bis heute eine grosse Stütze, so Meier weiter: «Vor drei Jahren wurde die Umgebung neu gestaltet und Gemeinderätin Regula Kuhn-Somm sowie Landschaftsarchitekt Beat Bolliger bezogen uns bei der Ausarbeitung der Pläne mit ein.»

Verein bietet zusätzliche Angebote zum Café-Treff an

Marianne und Andreas Benz nehmen keine operative Rolle in der Leitung des Cafés mehr ein, aber sie sind weiterhin Vorstandsmitglieder. Andreas Benz, Führungscoach und Sozialdiakon, bietet mit Cécile Meier einmal im Monat, ergänzend zu den Café-Öffnungszeiten, den Daily-Life-Talk an. Dabei tauschen sich die Teilnehmenden ausgehend von einem biblischen Text miteinander über das Leben aus und lernen von Erfahrungen.

Meier organisiert zudem vier bis fünfmal im Jahr die Themenlounge: «Es werden vornehmlich Erziehungsthemen besprochen, manchmal kommt auch eine Gastreferentin oder ein Gastreferent und hält einen Vortrag – es war beispielsweise schon mal eine Hebamme dabei.» Beide Angebote entstanden aufgrund eines Bedürfnisses der Café-Gäste. In nächster Zukunft sollen vermehrt verschiedene Anlaufstellen in der Umgebung, wie beispielsweise die Suchtprävention Aargau, thematisiert werden.