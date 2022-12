Küttigen Spielen ohne Spielzeug: Der Hort Stock in Rombach schickt seine Spielsachen in die Ferien Die Hortgruppe Stock der Tagesstrukturen Chamäleon startet mit einem gewagten Projekt ins 2023: Während acht Wochen verzichtet sie komplett auf Autos, Puzzles und Puppen. Es ist der erste Hort im Kanton, der am Projekt «Spielzeugfreie Vorschule» teilnimmt.

Statt Lego und Puppen erhalten die Kinder Karton, Tücher oder andere Materialien zum Spielen. Hildegard Bickel

Mit weitgeöffneten Augen schauen die Kinder ihre Erzieherinnen an, als diese Mitte Dezember die Gruppe darüber informieren, dass der Hort im neuen Jahr für zwei Monate spielzeugfrei sein wird. Plötzlich fragt ein Mädchen: «Aber was sollen wir denn ohne Spielsachen machen?» Danach prasseln tausend Fragen auf die Miterzieherinnen ein. Sie nehmen sich Zeit, beantwortet die Fragen mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Am Ende sind die Kinder überzeugt: «Das wird cool.»

Die Hortgruppe Stock der Tagesstrukturen Chamäleon im Küttiger Ortsteil Rombach nimmt ab dem 3. Januar am Projekt «Spielzeugfreie Vorschule» der Suchtprävention Aargau teil. «In den ersten zwei Wochen verpacken wir gemeinsam mit den Kindern die Spielsachen in Kisten und schicken diese in die Ferien. Ab dem 16. Januar lassen wir uns auf die spielzeugfreie Zeit ein», erklärt Miterzieherin Sarah Bürki der AZ.

Karton, Tücher und Knöpfe statt Lego und Puppen

Täglich besuchen bis zu 25 Kinder den Hort; vorwiegend Kindergartenkinder und Erstklässler. Sarah Bürki arbeitet dort seit vier Jahren. Zudem ist sie im letzten Studienjahr zur Kindheitspädagogin an der Höheren Fachschule in Basel: «Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich mich entschieden, dieses Projekt mit unserer Hortgruppe durchzuführen.»

Konkret heisst das: Alle Spielsachen kommen weg. Statt Lego und Puppen erhalten die Kinder Karton, Tücher, Knöpfe und weiteres wertloses Material zum Spielen. Einzige Ausnahmen sind die Malsachen und die Bücher; diese kommen in einen Schrank und stehen den Kindern weiterhin nach Bedürfnis und Anfrage zur Verfügung.

Ab Januar steht auch ein blauer Stuhl im Hort. Dieser soll der Konfliktlösung dienen: Sobald ein Kind ein Problem hat, kann es mit einer Klingel läuten. Die Gruppe besammelt sich um den Stuhl und das Kind kann dann seine Gefühle und Bedürfnisse der Gruppe mitteilen. Einmal in der Woche gibt es eine Abschlussrunde, in der sich die Erzieherinnen mit den Kindern austauschen. Zur Auswertung des Projekts wird ein Plakat aufgehängt, auf welchem die Kinder mit Smileystickern ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können.

Auch für das Betreuungsteam werde es eine grosse Umstellung, erklärt Bürki. «Wir müssen in den nächsten Wochen eine eher beobachtende Haltung einnehmen und den Kindern ihren Freiraum lassen für ihre kreativen Prozesse und Ideen. Gleichzeitig müssen wir aber auch präsent sein.» In einem Infoheft halten die Erzieherinnen ihre Beobachtungen fest. Im Alltag und in gemeinsamen Teamsitzungen werden sie sich zudem über ihre Beobachtungen austauschen. Ausserdem sollen viele Fotos gemacht werden, um den Eltern am Ende des Projekts zu zeigen, was in der spielzeugfreien Zeit entstanden ist. «Ich glaube nicht nur ich, sondern alle Beteiligten, sind gespannt wie sich das Projekt entwickelt», sagt Bürki und meint mit einem Lächeln: «Die Lautstärke könnte eine Herausforderung.»

Seit diesem Jahr können alle Tagesstrukturen die Kurse besuchen

Was sich im ersten Moment seltsam anhört, wurde vor 20 Jahren von der Suchtprävention Aargau für Kindergärten konzipiert: Die Kinder schicken ihre Spielsachen für eine gewisse Zeit «in die Ferien», zurück bleibt unstrukturiertes Material wie Schachteln und Decken. «Damit wird den Kindern Raum und Zeit zur Verfügung gestellt für eigene Ideen und Gedanken», sagt Ramona Patt von der Suchtprävention Aargau. «Sie entwickeln so unter anderem Mut, Autonomie und Selbstwert. Oder anders ausgedrückt, die spielzeugfreie Zeit stärkt die Lebenskompetenzen der Kinder.»

Die erlernten Lebenskompetenzen sollen den Kindern in ihrem späteren Leben helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen und nicht zu Suchtmitteln zu greifen, heisst es auf der Website der Stiftung weiter. «Die spielzeugfreie Zeit hat sich in den Kindergärten über die Jahre institutionalisiert», so Patt: «Vor zwei Jahren wurde das Projekt nun auch auf Kitas und seit diesem Jahr auf alle Tagesstrukturen ausgeweitet.»

Die Suchtprävention Aargau bietet jedes Jahr eine Weiterbildung zur spielzeugfreien Zeit an: In einem dreiteiligen Kurs wird das Projekt vorgestellt und ein Leitfaden für die bevorstehende Zeit erarbeitet. Zudem werden die Institutionen während der ersten Durchführung von einer Fachperson begleitet. «Jährlich nehmen rund 40 Kindergärten am Kurs teil», sagt Patt. Als erster Hort im Kanton Aargau macht nun der Hort Stock von Tagesstrukturen Chamäleon mit.