Küttigen Starkes Wachstum mit Nebeneffekten: «Der Gemeinderat möchte die Willkommenskultur stärken» In den Legislaturzielen reagiert der Küttiger Gemeinderat auf den Bauboom. Dieser führt zu Mehrbedarf bei Schulraum, Verwaltungsstellen und Quartierentwicklung.

An der Bibersteinerstrasse reiht sich ein Kran an den Nächsten. Hier wächst das Baumgartenareal empor. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Küttigen wächst und wächst und wächst: In der ersten Aprilwoche haben sich 30 Personen neu auf der Gemeinde angemeldet, sie hat aktuell 6‘515 Einwohnende ohne Wochenaufenthalter und Grenzgänger. Ein Rekord. Und mit dem Bezug des Baumgartenareals in einigen Monaten könnte dieser übertroffen werden. In dieser Phase ist der Gemeinderat gefordert. Ein Gespräch mit Gemeindeammann Tobias Leuthard.

Tobias Leuthard (SP), Gemeindeammann von Küttigen, vor dem Gemeindehaus. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Wo merkt Küttigen das Wachstum am meisten?

Tobias Leuthard: Wahrnehmbar ist das an der unübersehbaren Bautätigkeit. Sie löst Nachfolgeprojekte aus, weil die Infrastruktur – etwa Werkleitungen und Schule – teilweise veraltet und für eine kleinere Bevölkerungsgrösse ausgelegt ist. Aber: Im Alltag merken es die Menschen noch kaum, dass ein Sprung passiert ist vom Dorf zur Agglomerationsgemeinde; die Transformation erfolgt eher schleichend. An den Gemeindeversammlungen sind es nach wie vor die immer gleichen Akteure, die sich für die Entwicklung der Gemeinde engagieren. Ganz viele Neuzuzüger beteiligen sich nicht. Es ist uns als Gemeinde noch nicht gelungen, sie in unsere Gemeinschaft einzubinden.

Wie reagiert der Gemeinderat?

Der Gemeinderat möchte die Partizipations- und Willkommenskultur stärken. Küttigen soll für einen grösseren Teil der Bewohnenden ein Daheim werden, mit dem sie sich identifizieren und für das sie sich einsetzen wollen. Gleichzeitig müssen wir in diesem Prozess jene mitnehmen, die seit vielen Jahren hier leben. Zu definieren ist, wer die operative Arbeit leistet. Der Gemeinderat kann nur die strategische Richtung vorgeben, gute Rahmenbedingungen schaffen sowie entsprechende Ressourcen bereitstellen.

Das klingt, als bräuchten Sie neue Stellen auf der Verwaltung.

Auf jeden Fall. Alleine durch das Wachstum braucht es in den Abteilungen Steuern, Finanzen und Einwohnerdienste gesamthaft etwa 100 bis 200 zusätzliche Stellenprozente. Hinzu kommen Stellen für die Erledigung neuer oder komplexer werdender Aufgaben: Wir werden in unsere IT investieren müssen, in die Kommunikation, das Umweltmanagement. Und wir haben trotz einer Grösse von über 50 Angestellten kein eigenes HR. Alles Bereiche, die in einer Gemeinde von der Grösse Küttigens professionalisiert werden müssen.

Das Projekt Baumgarten Küttigen (Überbauung ehemaliges Baumschulareal Hauenstein) ist das grösste Einzelprojekt. Es sind aber noch andere Wohnbauprojekte geplant oder bereits im Bau, insbesondere im Ortsteil Rombach. Markstein

Flacht nach dem Bezug der Baumgartenüberbauung der Bauboom ab?

Die Wohn- und Gewerbebauten beim Restaurant Jura sollen ab diesem Jahr entstehen; es folgen auch noch das Gesundheits- und Demenzzentrum hinter der «Traube» und der neue «Obstgarten». Danach ist für den Moment nichts Grösseres mehr pendent. Aber die Innenverdichtung geht weiter: Ältere Einfamilienhäuser werden abgerissen und durch kleine Mehrfamilienhäuser ersetzt.

Hinter der "Traube" ist ein Gesundheitszentrum geplant. Visualisierung: Architekturbüro Artune Ag

In Ihren Legislaturzielen steht, Sie wollen die Kommunikation intensivieren. Warum?

Kommunikation ist immer wieder ein brennendes Thema bei uns. Der Gemeinderat trifft in politischen Prozessen auf Schwierigkeiten, wenn er ein Informationsdefizit hat, dann wirft man uns mitunter auch Intransparenz vor. Unsere Kommunikation soll vielfältiger werden. Generell müssen wir die Bevölkerung besser und aktiver in unsere Prozesse einbinden, damit sie nicht nur informiert wird, sondern die Entwicklung mitgestalten kann. Das Bedürfnis danach wächst bei vielen Akteuren, dem wollen wir Rechnung tragen.

Wie?

Wir haben nach Rückmeldungen gemerkt, dass es punkto Abfallsammelstellen Korrekturen braucht. Nun werden wir eine Zeit lang Pop-up-Multisammelstellen ausprobieren – erstmals im Juni. Da werden einen Tag lang alle notwendigen Container aufgestellt. Wir werden danach evaluieren, ob es den Aufwand wert ist. Uns ist das Signal wichtig, dass wir die Bevölkerung mit ihren Bedürfnissen, Bedenken und Inputs ernst nehmen.

Ernst genommen haben Sie auch die Probleme mit den Jugendlichen, die unter anderem Lärm machen. Die aufsuchende Jugendarbeit musste aufgestockt werden. Bleibt es dabei?

Generell kommen diese Immissionsprobleme in Wellen, je nachdem, wie die Gruppe Jugendlicher gerade zusammengesetzt ist. Das kann diesen Sommer schon wieder anders sein. Aber ein wichtiger Punkt ist: Wir haben über Jahre den Schwerpunkt auf die Alterspolitik gesetzt. Nun wollen wir den Fokus auch auf andere Gesellschaftsgruppen legen. Jugendliche, aber auch Familien mit Kindern im Vorschulalter beispielsweise. Für Gemeinden unserer Grössenordnung wird es künftig wichtig sein, das Thema Gesellschaft auch in der Verwaltungsarbeit abzubilden. Mehr investieren wollen wir auch im Bereich Natur und Umwelt.

Wie?

Im Rahmen der Altersarbeit haben wir ein Altersleitbild gemacht und dann gezielt in die Umsetzung der definierten Massnahmen investiert, um uns als Gemeinde weiterzuentwickeln. Dies wollen wir nun auch auf andere Bereiche übertragen, in denen zwar teilweise schon viel gemacht wird, aber wo eine gesamtheitliche Strategie fehlt, um gezielt vorgehen zu können. Natur und Umwelt ist ein gutes Beispiel. Im Bereich Energie haben wir bereits ein mehrjähriges Programm, da sind wir gut aufgestellt. Aktuell prüfen wir, ob wir auf dem Dach der Badi eine Fotovoltaikanlage installieren können, die Strom liefert für die Bade-Infrastruktur.

Von aussen betrachtet ist in der letzten Legislatur nicht wahnsinnig viel gegangen.

Das trifft vielleicht auf «sichtbare Ergebnisse» zu! Tatsächlich haben wir viel geplant und entwickelt – damit es nun Schlag auf Schlag gehen kann. Sämtliche Infrastrukturprojekte im Bereich Strassen sind aufgegleist, da muss man nur noch loslegen. Staffeleggstrasse, Brandackerstrasse, Rombacherknoten, es ist alles parat.

Die Brandackerstrasse soll saniert werden. Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte. Nadja Rohner

Auch bei der Schule haben wir drei, vier Jahre lang intensiv geplant, an der Sommergmeind beantragt der Gemeinderat nun den Projektierungskredit für das neue Sport- und Musikgebäude. In dieser Legislatur wollen wir nun die langfristige Entwicklung der Schulanlage Dorf angehen.

Die Langfrist-Planung für die Schulanlage Stock mit Ausgaben von weit über 20 Mio. Franken haben Sie erst gerade präsentiert. Wie waren die Rückmeldungen?

Für die Gesamtplanung, die den Bedürfnissen der Kinder und der Schule Rechnung trägt, gibt es sehr gute Rückmeldungen. Aber auch Skepsis bezüglich der Finanzierbarkeit.

Sie wollen die 100 Prozent Steuerfuss trotz der Investitionen beibehalten?

Das wird aus meiner Sicht gar nicht so schwierig. Vor zehn Jahren, als ich in den Gemeinderat kam, hatten wir mehr als 10 Millionen Schulden. Seither haben wir viel investiert – und dennoch fast zehn Millionen Vermögen geschaffen. Das war Glück, aber auch gutes Haushalten und ein zunehmend sehr gutes Steuersubstrat. Obwohl wir durch die Steuergesetzrevision wohl etwas leiden werden, rechnen wir damit, dass diese Entwicklung anhält. Und wir profitieren auch davon, dass sich die grossen Kantonsstrassenprojekte verzögert haben und wir nun dank der Strassengesetzrevision weniger daran zahlen müssen.

Der Gemeinderat wird sich in dieser Legislatur mit einer eigenen Strasse beschäftigen müssen: die Neugestaltung der Hauptstrasse.

Wir sind daran, Offerten für ein Gestaltungskonzept einzuholen. Die Bushaltestellen haben wir in einem recht langen Prozess geplant. Jetzt kommt die Konzeptarbeit für die ganze Strasse.

Die Gemeinde soll die Haupstrasse und die Bushaltestellen neu gestalten. Nadja Rohner

Ist Tempo 30 Thema?

Es wird sicher eines werden. Es werden zum einen verschiedene Fahrbahnhaltestellen für den Bus entstehen, was zu einer Verlangsamung des Verkehrs beitragen wird. Andererseits ist die Küttiger Bevölkerung wegen des Verkehrslärms stark sensibilisiert.

Was sagen Sie zur Petition für Tempo 60 auf dem Benkerjoch?

Es ist natürlich aus Sicht der Anwohnenden ein sehr berechtigtes Anliegen. Der Gemeinderat war schon verschiedentlich aktiv bezüglich Lärmimmissionen, ist aber dezidiert der Meinung, dass auf kantonaler und nationaler Ebene Handlungsbedarf besteht. Der Gemeinderat unterstützt abschnittweise Temporeduktionen, welche zu einer Verbesserung der Sicherheit beitragen.

Barbara Ryser Grosswiler ist eine der Initiantinnen der Petition, die Tempo 60 auf dem Benkerjoch fordert. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Der Gemeinderat will die Gemeindeordnung überarbeiten und an die Wintergmeind bringen. Unter anderem soll künftig der Gemeinderat einbürgern. Wie kommt das an?

Bezüglich der Verschiebung der Einbürgerungskompetenz haben sich mit Ausnahme der SVP die Parteien im Mitwirkungsverfahren positiv geäussert. Problemlos scheint auch die Umbenennung von Gemeindeammann zu Gemeindepräsident. Die FDP wollte eine doppelte Schuldenbremse in der Gemeindeordnung verankern. Der Gemeinderat schlägt nun einen Kompromiss vor.

Wie sieht der aus?

Grundsätzlich kann auch ich als SPler dem Instrument der doppelten Schuldenbremse viel abgewinnen, obschon ich die Gefahr eines Investitionsstaus sehe. Die Schuldenbremse ist sowohl an die Erfolgs- als auch die Investitionsrechnung geknüpft und arbeitet mit Ausgleichstöpfen, die in guten Zeiten gespiesen und in schlechten angezapft werden. Der Gemeinderat möchte das aber nicht einfach so als Pioniergemeinde in der Gemeindeordnung verankern. Deshalb wird es in dieser Legislatur in der Finanzplankommission unverbindlich erprobt, damit wir Erfahrungen sammeln können.

Die Ukraine-Krise beschäftigt auch Küttigen. Wie gehen Sie damit um?

In Küttigen haben wir viele engagierte Private, teilweise aus dem kirchlichen Umfeld. In der Zwischenzeit leben über 40 Personen in unserer Gemeinde. Die Gemeinde hat intern eine Koordinationsgruppe aufgebaut, welche stets in Kontakt mit den Privaten steht. Seit Jahren haben wir einen Flüchtlingsbetreuer, der in Alltagsfragen beraten kann. Den ehemaligen Kindergarten Bohnlet haben wir nun für Deutsch- und Freizeitkurse zur Verfügung gestellt. Aktuell entlasten die Privaten die Gemeinde stark. Ich gehe davon aus, dass die Herausforderung für die Gemeinde grösser wird, wenn die vielen privaten Gastgeber nicht mehr wollen oder können.

Privatleute aus Küttigen haben im Pfarr- und Sigristenhaus eine Unterkunft für ukrainische Geflüchtete eingerichtet. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Was heisst das für die Schule?

In der Primarstufe erhalten die Flüchtlinge intensiven Deutschunterricht – zum Glück spricht eine Lehrperson Russisch – und gehen in die normale Klasse. Wir haben allerdings das Problem, dass manche Klassen punkto Schülerzahlen eigentlich schon an der oberen Grenze sind.