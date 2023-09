Küttigen Raser unterwegs: Vier Führerausweise auf der Stelle abgenommen Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Staffelegg waren vier Fahrer so schnell, dass ihnen die Kantonspolizei den Führerausweis sofort abnahm. Der schnellste raste mit 151 km/h den Berg hoch.

Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am Samstagnachmittag auf der Staffeleggstrasse oberhalb von Küttigen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser beim Freizeitverkehr beliebten Ausserortsstrecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Bei einer Kontrolle waren gleich mehrere Führerscheine weg. Keystone

Kurz vor 14 Uhr erfasste der Polizist am Messgerät einen Tesla, der mit 151 km/h in Richtung Passhöhe fuhr. Die Kantonspolizei stoppte den Wagen in der Folge. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 66 km/h. Weil damit der sogenannte Rasertatbestand erfüllt wird und folglich eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr droht, schaltete die Polizei die Staatsanwaltschaft ein. Diese eröffnete eine Strafuntersuchung und beschlagnahmte den Wagen. Die Kantonspolizei nahm dem 35-jährigen Fahrer den Führerausweis ab.

Im Weiteren mass die Kantonspolizei einen Motorradfahrer mit 141 km/h, einen Ferrari mit 139 km/h sowie einen Dodge mit 124 km/h. Alle drei Männer im Alter von 33, 49 und 56 Jahren wurden vor Ort verzeigt und mussten den Führerausweis abgeben. Einstweilen weiterfahren durfte ein Autofahrer, der mit 118 km/h gemessen worden war. Auch ihm droht jedoch der Führerausweisentzug durch das Strassenverkehrsamt. (has)