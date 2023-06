Küttigen Neun Schnellfahrer gestoppt – einer hatte es besonders eilig und ist sein Billet los Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Kantonspolizei Aargau fuhren neun Fahrzeuge so schnell, dass die lenkenden Personen mit einem Ausweisentzug rechnen müssen.

Trotz hoher Messtoleranz sind neun Fahrzeuge so schnell gefahren, dass die Lenkenden mit einem Ausweisentzug rechnen müssen. Kapo AG

Am Samstagmittag kontrollierte die Kantonspolizei Aargau die Geschwindigkeit auf der Staffeleggstrasse in Küttigen, wie sie in ihrer Mitteilung vom Sonntag schreibt. Beim kontrollierten Streckenabschnitt handle es sich um eine Ausserortsstrecke mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Gemessen habe man die Fahrzeuge erst bei einer groben Geschwindigkeitsüberschreitung.

Trotz der hohen Messtoleranz seien in der Kontrollzeit neun Fahrzeuge so schnell gefahren, dass die Lenkenden mit einem Ausweisentzug rechnen müssen. Ein Lenker überschritt die Geschwindigkeit nach Abzug der Toleranz um 59 km/h. Sechs lenkenden Personen wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Alle Personen werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (luk)

