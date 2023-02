Küttigen Neue Überbauung: Ohne Tiefgarage, dafür mit Familiengärten und Gewächshaus Am Giessenweg in Rombach sollen 16 grosszügige Wohnungen mit 5,5 bis 6,5 Zimmern entstehen. Die Bauherrin wünscht sich als Mieter «ein urbanes Publikum, Familien mit Kindern, kreative Menschen, die mitgestalten wollen und einen starken Bezug zur Natur haben».

Am Giessenweg in Rombach/Küttigen will die UBS Pensionskasse anstelle der drei Mehrfamilienhäuser zwei neue bauen. Bild: Katja Schlegel

Die Pensionskasse der UBS will in Küttigen eine Arealüberbauung mit 16 Familienwohnungen bauen: Am Giessenweg in Rombach, dem Strässchen vom «VOI» hinunter nach Aarau, sollen zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Das Gesuch für den Neubau sowie den Abbruch liegt aktuell auf, denn bevor gebaut wird, müssen drei Mehrfamilienhäuser verschwinden.

Die Eigentümerin hält dazu im Baubeschrieb fest, dass die bestehenden Häuser mit geringen Raumhöhen, unattraktiven Treppenhäusern und kleinen Grundrissen den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen.

Gemäss Gesuch nutzen die beiden Wohnbauten die gesamte Parzellenbreite und sind so platziert, dass ein grosser Innenhof entsteht. Geplant sind Spielplätze, Familiengärten, Velohäuser, ein Gewächshaus (dient als Gemeinschaftsraum) sowie naturnah gestaltete Flächen. Der alte Baumbestand wird teilweise erhalten.

Auf eine Tiefgarage werde im Sinne einer ÖV-mobilen Gesellschaft verzichtet, heisst es im Baubeschrieb, dafür stehen im Hof 18 ungedeckte Parkplätze zur Verfügung. Gelingt es, Mieter ohne eigenes Auto zu gewinnen, sollen die Plätze auch anders genutzt werden können. Im Beschrieb heisst es weiter, dass mit dem Wohnraum ein urbanes Publikum angesprochen werden soll, Familien mit Kindern, kreative Menschen, die mitgestalten wollen und einen starken Bezug zur Natur haben.

Die Eigentümerin hält im Baubeschrieb fest, dass die bestehenden Häuser den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen. Bild: Katja Schlegel

Die Häuser (das Projekt stammt vom Aarauer Büro Felber Widmer Schweizer Architekten) umfassen je ein Keller- sowie vier Wohngeschosse, wiederum aufgeteilt auf zwei Wohnungen (15 6,5-Zimmer- und eine 5,5-Zimmer-Wohnung mit bis zu 150 m2), sowie Balkone mit je 27 m2 Fläche. Die Wohnbauten im Minergie-Standard werden in Holzbauweise mit Holzbetonverbunddecken und Holzelementfassade realisiert, geplant sind Photovoltaikanlagen.

Die Baukosten inklusive Umgebungsarbeiten belaufen sich gemäss Baugesuchsmappe auf knapp 9,6 Millionen Franken. Das Gesuch liegt noch bis zum 28. Februar auf.