Mondholz für weniger Streit: So speziell wird der neue Küttiger Kindergarten

In einem symbolischen Akt wurde eine Rottanne für den Kindergarten-Neubau gefällt. Rund 1000 solcher Bäume werden verwendet. Im Gegensatz zu dem, was man sich im Dorf so erzählt, muss dafür aber nicht der halbe Wald gerodet werden.