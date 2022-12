Küttigen Mit dem «Baumgarten» zu 7000 Einwohnern – das stellt die Gemeinde vor Herausforderungen Nach dem Suhrer Henz-Areal wird in Küttigen auf dem früheren Areal der Baumschule Hauenstein das zweitgrösste Wohnbauprojekt der Region erstellt. Gestern war Grundsteinlegung.

Umgeben von Bau- und Immobilienfachleuten übergibt Ammann Tobias Leuthard den «Grundstein» an Bauherr Daniel Erne. Nadja Rohner

Es ist eine gewaltige Veränderung fürs Dorf Küttigen und insbesondere für den Ortsteil Rombach: Das frühere Areal der Baumschule Hauenstein wird überbaut. Gestern fand die Grundsteinlegung – eine Kassette mit Baubewilligungsdokumenten und Projektunterlagen wurde vergraben – für die Überbauung «Baumgarten» statt. Die ersten Arbeiten sind bereits im April gestartet.

Die drei Baufelder werden mit Projekten dreier verschiedener Architekturbüros (ERP Architekten aus Baden, Frei Architekten aus Aarau und ffbk Architekten aus Zürich) bebaut, die aber optisch miteinander korrespondieren. Erstellt werden 163 Wohneinheiten, davon 77 Eigentums- und 66 Mietwohnungen, der Rest Reiheneinfamilienhäuser.

Projekt Baumgarten Küttigen (Überbauung ehemaliges Baumschulareal Hauenstein) Markstein

«Die Architekten haben die Geschichte des Baumschulareals aufgenommen, was man unter anderem an den dominanten Holzfassaden sieht», so Bauherr Daniel Erne (Rombach Immobilien AG, Tochterfirma der Erne Gruppe aus Laufenburg).

«Wir wollen ein lebendiges Quartier mit guter Durchmischung und sind überzeugt, dass wir hier die Wohnträume vieler verschiedener Menschen verwirklichen können.» Die Nachhaltigkeit sei enorm wichtig. Erdsonde, Solaranlage, Hybridfassaden in Minergie-P-Standard, E-Mobilität für jeden Parkplatz.

Gemeindeammann hat «gemischte Gefühle»

Daniel Erne sprach von einer «längeren Planungs- und Bewilligungsphase». Insgesamt dauerte der Prozess vom Studienauftrag bis zur letzten Baubewilligung ganze sieben Jahre. «Daran ist die Gemeinde nicht ganz unschuldig», gab Ammann Tobias Leuthard in seinem Grusswort zu. Er sprach von einer «gemischten Gefühlslage» angesichts der Grundsteinlegung. «Freude und Stolz», aber auch «Verunsicherung».

Visualisierungen der neuen Überbauung Baumgarten im Rombach Verkaufsdokumentation

Es sei ein ausgewogenes Projekt, das viel Mehrwert schaffe und eine gute Weiterentwicklung darstelle. Das neue Quartier stelle die Gemeinde aber auch vor Herausforderungen: «Wie viel Mehrverkehr wird das bringen? Wie viel zusätzlichen Schulraum brauchen wir? Müssen wir die Verwaltung personell nachrüsten? Wie können wir die neuen Einwohner einbeziehen und integrieren?»

Wenn alle Wohnungen bezogen seien, so Leuthard weiter, werde Küttigen wohl die 7000-Einwohner-Grenze knacken. «Das ist ein massiver Sprung für eine Gemeinde, die vor der Jahrtausendwende noch keine 5000 Einwohner hatte.» Stefano Ghisleni (die Firma Ghisleni macht die Gesamtleitung) scherzte indes, die Vermarktungsfirma Markstein werde «schauen, dass gute Steuerzahler kommen».

Die Nachfrage bezüglich Eigentumswohnungen im «nachhaltigen und architektonisch hochwertigen Zuhause» sei bereits sehr erfreulich (die Vermietung startet später). «Der Bezug im Frühling 2023 ist für uns gesetzt.» Markstein betreibt an der Erlinsbacherstrasse in Aarau einen Showroom (auf Voranmeldung) für die Wohnungen und Häuser.

Baumschule hat ein unerwartetes Zonenplan-Problem

Möglich wurde die neue Überbauung nur, weil die Baumschule Hauenstein mit ihrem Produktionsstandort an den Dorfrand (zwischen Bibersteinerstrasse und Aare) gezügelt ist.

Hierfür sagten im Sommer 2018 die Stimmbürger an der Gmeind deutlich Ja zur Nutzungsplanung Kulturland «Waagacher/Unterweg», also faktisch zur Schaffung einer rund 3,5 Hektaren grossen Speziallandwirtschaftszone für bodenunabhängige Produktion. Der Regierungsrat segnete die Umzonung ab. Im März 2020 folgte die feierliche Einweihung des neuen Standorts mit Betriebsgebäuden und Produktionsflächen.

Die Baumschule Hauenstein in Rombach (Küttigen) ist nach langem Hin und Her an die Bibersteinerstrasse 84 gezogen. Am 6.3.20 wird der Neubau eingeweiht. Auf dem früheren Standort sollen in einer Grossüberbauung 163 Wohnungen entstehen. Daniel Vizentini

Doch nun gibt es ein Problem. Die Gemeinde hatte festgestellt, dass von der Rohrer Andi Schumacher Gartenbau GmbH auf dem Waagacker-Areal Fahrzeuge und Maschinen parkiert und abgestellt werden. Laut Baumschul-Inhaber Alain Hauenstein befinden sich die Schumacher-Fahrzeuge und Maschinen im Normalfall nur nachts und am Wochenende vor Ort in Küttigen, tagsüber sind sie unterwegs.

Aber: Von behördlicher Seite wurde die Frage aufgeworfen, ob dies zonenkonform ist. «Wir prüfen das im Moment», sagt Gemeindeammann Tobias Leuthard. Alain Hauenstein ist wenig begeistert über die erneute Komplikation, nachdem es schon relativ lange gedauert hat, bis die Umzonung bewilligt worden war.

Es ist nun unter anderem möglich, dass ein erneutes Baugesuch nötig ist für eine Nutzungserweiterung. Die Zusammenarbeit der beiden Pflanz- und Gartenbetriebe hat laut ihren Inhabern wirtschaftliche Gründe und es ist vorgesehen, dass Alain Hauenstein die «Baumschule Hauenstein» mittelfristig an Andi Schumacher übergeben wird. Hauenstein hat sich bereits teilweise zurückgezogen und eine Geschäftsführerin angestellt.