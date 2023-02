Küttigen Kunstausstellung im Spittel inspiriert von der Natur Vom 17. bis 19. März stellen Katja Elsesser, Christine Erb und Heidi Majoleth im Spittel in Küttigen ihre Kunst aus. Die drei Künstlerinnen zeigen in der Ausstellung ihre Liebe zur Natur. Die Werke sind im Verlauf des letzten Jahres entstanden.

Heidi Majoleth, Katja Elsesser und Christine Erb (von links) realisieren gemeinsam die Ausstellung. zvg

Im Blumengeschäft Blattform, inmitten von Narzissen und Tulpen, sitzen Christine Erb und Katja Elsesser. Christine Erb (56) lebt in Küttigen und arbeitet als Berufsfachlehrerin Gärtner. Katja Elsesser (42) ist Meisterfloristin und in Suhr zu Hause. Zusammen mit Heidi Majoleth (60), sie ist gerade in den Ferien, stellen die Frauen zum ersten Mal als Trio ihre Kunst aus.

Mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft erzählen Erb und Elsesser von ihrem Projekt: «Genau hier, in diesem Geschäft, haben wir uns letztes Jahr entschieden, eine Ausstellung zu organisieren.» Fotografien von Erb, Malereien von Elsesser und florale Objekte von Majoleth: Thema ihrer Werke ist die Faszination für Blüten, Formen und Farben. «Uns verbindet die Leidenschaft zur Natur», sagt Erb. Gleichzeitig habe jede eine ganz eigene Perspektive auf die Vielfältigkeit der Pflanzen; und somit unterscheide sich auch ihre Kunst, erklärt Elsesser: «Aber gerade, weil unsere Werke so unterschiedlich sind, ergänzen sie sich – wir sind wie ein Zopf mit drei Strängen.»

Naturmalereien und experimentelle Pflanzenfotografie

Im Gegensatz zu Erb, die bereits seit ihren Zwanzigern fotografiert, hat Elsesser erst letztes Jahr mit Malen begonnen: «Anfang 2022 habe ich mein Arbeitspensum reduziert und war viel in der Natur unterwegs. Inspiriert von den Samen und Knospen, habe ich zu Hause meine Fantasien und Eindrücke auf die Leinwand gebracht.»

Die Suhrerin lässt sich bei ihren Malsessions von den Farben leiten; und so können die Blüten einer Osterglocke in die Blüten einer Lilie übergehen. «In meinen Bildern entdeckt man immer wieder etwas Neues – sie sind sehr farbig, spontan und energiegeladen», beschreibt Elsesser ihre Kunst. Sie arbeitet mit Acrylfarben auf Leinwand und Papier in unterschiedlichen Grössen.

Ausstellung Floristik und Fotografie in Küttigen. zvg

Erb ist in eine Gärtnerfamilie in der dritten Generation hineingeboren und die Natur ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. Diese Naturverbundenheit hat ihre fotografische Arbeit stark geprägt: «Die Natur ist meine Motivationsquelle. In den letzten Jahren habe ich mich aber von der reinen Naturfotografie weiterentwickelt und mich immer mehr fotografisch mit Studioaufnahmen und auch experimentell mit der Pflanzenfotografie beschäftigt.»

Seit zwölf Monaten widmet sich die 56-Jährige intensiv drei Stilrichtungen: Flatlay, Fine-Art-Fotografie und «Frozen Flowers». «Bei der Flatlay-Fotografie koordiniere ich die Pflanzen auf einer flachen Oberfläche und kreiere so einen Pflanzenteppich», erklärt Erb. Für ihre Bilder verwendet sie Blüten, Gräser, Äste oder was sie sonst noch auf ihren Spaziergängen findet. Einen besonderen Reiz haben für Erb die «Frozen Flowers»: «Die gefrorenen Blumen und die Strukturen im Eis sehen aus wie ein Scherenschnitt.»

Die ausgestellten Werke kann man erwerben

«Aber genug von uns», sagen die beiden Künstlerinnen plötzlich. «Da sind ja noch die floristischen Werke von Heidi.» Heidi Majoleth ist auf einem Bauernhof und Weingut in Küttigen aufgewachsen und kreierte bereits früh ihre ersten floralen Objekte. Seit 45 Jahren ist sie Floristin und seit 24 Jahren führt sie das Blumengeschäft Blattform. «Heidi hat eine riesige Objektvielfalt geschaffen – darunter Naturgefässe aus Ästen und ersten Zwiebelpflanzen», schwärmt Elsesser: «Ihre Kreationen zeigen ihren ganz eigenen Blick auf die Natur.»

Ausstellung Floristik und Fotografie in Küttigen. zvg

Pünktlich zum Frühlingsanfang stellen die drei Pflanzenliebhaberinnen ihre Kunst im Spittel in Küttigen aus. Die Vernissage findet am Freitag, 17. März, von 17 bis 20 Uhr, statt. Die Ausstellung ist am Samstag, 18. März, von 13 bis 17 Uhr und Sonntag, 19. März, von 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Erb und Elsesser sind sich einig: «Die Ausstellung ist genau das Richtige für alle, die nach den grauen Wintermonaten hungrig auf Farben und Natur sind.»