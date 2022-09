Küttigen Hausärzte, Zahnarzt, Demenzwohnheim: «Die künftige medizinische Versorgung ist sichergestellt» Nach langer Planungszeit und vielen Gerüchten ist das neue Küttiger Gesundheitszentrum jetzt im Bau. Ende 2024 soll es fertig werden. Noch werden weitere Mieter gesucht.

v.l.: Patrick Michel ("Traube"), Zahnarzt Christof Bornand, Nenad Spasojevic (Curadomis Wohngemeinschaft für Demente), Daniel und Barbara Rodriguez (Hausarztpraxis), Architekt Peter Stocker, Oliver Eglin (Gesundheitszentrum Küttigen AG), Gemeinderat Andreas Wehrli. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Sollte der Küttiger Hausarzt Daniel Rodriguez in den nächsten Wochen weniger häufig in seiner Praxis anzutreffen sein, so liegt es bestimmt daran, dass er gestern Freitag seine Leidenschaft fürs Baggerfahren entdeckt hat. Strahlend beging er den Spatenstich für das neue Gesundheitszentrum, seine «Furzidee», wie er es selber nannte. Ein Ort, an dem verschiedene Dienstleister aus dem Gesundheitswesen gemeinsam unter einem – respektive nun zwei – Dach zusammenarbeiten.

Das neue Gesundheitszentrum in Küttigen. Zvg

Zu Papier gebracht vom Fricktaler Architekten Peter Stocker, entsteht aus dieser Idee nun nach sehr, sehr langer Planungszeit eine neue Überbauung hinter dem Restaurant Traube. Nicht mehr erleben darf das der 2019 verstorbene Senior-Wirt Beat Michel, der stets hinter dem Projekt gestanden hatte – Sohn Patrick und Witwe Elisabeth haben es weiter gestützt und das Land hinter der «Traube» dafür verkauft.

Die Überbauung besteht aus zwei Gebäuden. Zvg

Seit die Pläne erstmals in die Öffentlichkeit getragen worden waren – Mitte 2019 – ist viel passiert. Einige der ursprünglich am Projekt Beteiligten, darunter Apotheke und Spitex, sind nicht mehr dabei, man war sich nicht einig geworden. Das hatte für viel Geschwätz gesorgt im Dorf, «die verrücktesten Gerüchte» waren herumgegangen, so erinnert sich Architekt Stocker am Spatenstich. Auch, nachdem mit der Baugesuchsauflage im Herbst 2020 ein wichtiger Schritt getan worden war. Und es gab Einwendungen. «Wir konnten aber sehr konstruktiv gemeinsam mit den Anwohnern Lösungen entwickeln», so Stocker.

Gebaut wird bis etwa Ende 2024 ein Ensemble aus zwei Gebäuden, zwischen denen sich eine Piazza als Gemeinschaftsbereich befinden wird. Die Häuser sind komplett in Holzbauweise konzipiert. Für Autos wird es Aussenparkplätze und zwei Einstellhallen haben.

Zwischen den Häusern entsteht eine Piazza. Zvg

Wer genau mit einzieht, ist noch unklar. Sicher Daniel und Barbara Rodriguez, die 2017 die Küttiger Hausarztpraxis von Beat Haldimann übernommen haben. Ebenso Zahnarzt Christoph Bornand und Nenad Spasojevic, der hier eine Wohngemeinschaft für Demenzpatienten einrichten will.

Die zwei Wohngruppen mit je acht bis neun Plätzen werden die einzige Wohnnutzung im Gebäudekomplex darstellen. Die Bewohnenden sollen innerhalb der Wohngemeinschaften möglichst selbstständig ihren Alltag bewältigen können. Spasojevic, der bei der Küttiger Spitex tätig ist, betont, der Bedarf sei auf jeden Fall vorhanden. Küttigerinnen und Küttiger werden Vorrang haben, aber auch Demenzkranke aus anderen Gemeinden können hier künftig wohnen.

Im Gebäude gäbe es noch weitere verfügbare Gewerberäume, etwa für Physiotherapie, Ergotherapie oder Ernährungsberatung. «Die zukünftige medizinische Versorgung der Bewohner von Küttigen wird mit diesem Gesundheitszentrum sichergestellt», so Hausarzt Daniel Rodriguez gegenüber der AZ.

Die Gesundheitsdienstleister sind alle Mieter. Bezahlt wird das knapp zehn Millionen Franken teure neue Gesundheitszentrum von Investoren, die sich zur Gesundheitszentrum Küttigen AG zusammengetan haben. Dahinter stehen die Zürcher Firma Immozins AG und Werner Eglin (Baden), der im Raum Aarau unter anderem als Investor der Hotel Kettenbrücke AG bekannt ist und am Spatenstich von Sohn Oliver vertreten wurde.