Küttigen Grosse Blaulicht-Übung im Horentaltunnel bringt Verkehrsbehinderungen mit sich Am Samstag muss man im Grossraum Aarau Nord mit Strassensperrungen und Umleitungen rechnen.

Im und um den Horentaltunnel in Küttigen (Staffeleggzubringer) findet eine grosse Übung für Blaulichtorganisationen statt. Bild: zvg

Am Samstag, 9. September von 9 bis 12 Uhr,wird im Rahmen einer grossangelegten Übung im Bereich der Ortsumfahrung Küttigen die Zusammenarbeit verschiedener kommunaler, regionaler und kantonaler Einsatzorganisationen trainiert und demonstriert. An der Übung beteiligt sind neben den Feuerwehren Aarau, Erlinsbach und Küttigen, auch Polizei, Sanität und das kantonale Katastropheneinsatzelement KKE.

Der Horentunnel der Ortsumfahrung Küttigen (Staffeleggzubringer) wird zwischen den Kreisel Küttigen Nord und Süd von 6 bis 13:15 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wird signalisiert. Im Weiteren wird die Aarebrücke zwischen den Kreisel Telli und Küttigen Süd, sowie die Kirchberg- und Bibersteinerstrasse zwischen Küttigen und Biberstein von 9 bis 13 Uhr gesperrt.

Die Gemeinde Biberstein ist während dieser Zeit für den motorisierten Individualverkehr ausschliesslich via Rohrer Schachen oder Auenstein erreichbar. Die Buslinie 4 (Aarau Bahnhof bis Biberstein Ihegi) verkehrt in dieser Zeit normal bis zur Haltestelle Aarenau. Zwischen den Haltestellen Aarenau und Ihegi verkehrt ein Kleinbus via Kirchbergstrasse. Die Abfahrt ab Aarenau erfolgt zwischen 7:48 und 11:48 Uhr und von Biberstein Ihegi zwischen 8:00 bis 12:00 Uhr jeweils im Halbstundentakt. (nro)