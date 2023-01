Küttigen Der neue Kindergarten kommt mit Ausguck in luftiger Höhe Für 7,6 Millionen Franken will der Küttiger Gemeinderat die Schulanlage Stock um einen Neubau für fünf Kindergartenabteilungen und die Tagesstrukturen ergänzen. Nun steht das Siegerprojekt eines Gesamtleistungswettbewerbs fest.

Der neue Kindergarten kommt ganz in den Norden des Schulareals Stock, hier am oberen Bildrand. Valentin Hehli

Küttigen plant, auf dem Areal der Schulanlage Stock einen neuen Kindergarten zu bauen – mit Platz für fünf Abteilungen (100 bis 125 Kinder) sowie Räumen für die Tagesstruktur (Hort mit 30 Plätzen, Mittagstisch mit 45 Plätzen), Spielanlagen und Freiräumen. Der Neubau kommt im Norden des Schulareals, beim Stockweg, zu stehen.

Nun hat eine Jury entschieden, wer den Gesamtleistungswettbewerb gewinnt: das Projekt mit dem Namen «Storchennest» der Küng Holzbau AG aus Alpnach Dorf zusammen mit Herzog Ritter Architekten AG aus Basel und dem Landschaftsarchitekten Gartenwerker aus Bubendorf.

«Storchennest», so viel sei vorweggenommen, ist wörtlich zu nehmen: Das Projekt sieht tatsächlich eine Art Storchennest vor. Das aussenliegende Treppenhaus endet nicht beim obersten Stockwerk, sondern führt darüber hinaus und endet in einem luftigen Raum, in welchem Kletternetze oder Hängematten einen Rückzugsort für die Kinder bieten sollen. Das sei «möglicherweise etwas zu viel des Guten», schrieb die Jury in ihrem Bericht, doch sei möglich, «dass das die Kinder ganz anders sehen und lieben werden».

Blick aus dem Laubengang im ersten Stock. Zu sehen ist auch das «Storchennest». zvg

Nebst dem Storch hat das zweigeschossige Siegergebäude mit Photovoltaikanlage noch eine weitere spezielle Eigenschaft: Es kommt ohne Metall, ohne Leim und ohne chemische Baustoffe aus und setzt auf Holz (2350 Kubikmeter) aus dem Forstbetrieb Jura, dem Küttigen angeschlossen ist.

«Nebst dem innovativen Vollholzsystem wird auch ein Holzunterlagsbodensystem aus regionalem Buchenholz verwendet, welches als Alternative zu konventionellem Zementboden verlegt wird», schreiben die Architekten. «Somit wird auch beim Bodenaufbau vollumfänglich auf natürliche Materialien gesetzt. Türen, Schränke und diverse andere Möbel werden leimfrei hergestellt. Statt Leim werden Holzdübel oder spezielle Holzverbindungen verwendet, welche die Bretter zusammenhalten.» Es war eine Vorgabe der Gemeinde gewesen, den Bau aus möglichst viel einheimischem Holz zu erstellen. Die Jury konstatiert, es sei «ein sehr nachhaltiges Projekt».

Der geplante Neubau des Kindergartens Stock. zvg

Das langgezogene Gebäude mit Laubengang wird an den äussersten westlichen Rand der Parzelle gebaut. Ein neues «Stockgässlein» entlang er westlichen Parzellengrenze sorgt für die Erschliessung. Der Gemeinderat hatte es offengelassen, ob das Nussbaumhaus am Stockweg für das Projekt abgerissen und dessen Platz gebraucht wird oder nicht. Das Siegerprojekt sieht den Erhalt des Hauses vor. Tartanbahn, Weitsprunganlage und Spielplatz konnten rückgebaut werden, es musste kein Ersatz innerhalb der Schulanlage geschaffen werden.

Das Projekt sieht Kosten von rund 7,6 Millionen Franken vor. Der Baukredit kommt im Sommer an die Gemeindeversammlung. Sagt diese Ja, stehen die Chancen gut, dass der neue Kindergarten im Frühling 2025 bezogen werden kann.

Noch in Arbeit ist übrigens das Vorprojekt für die neue Sporthalle samt Musikschule. Der Projektierungskredit kommt voraussichtlich im Dezember an die Gmeind.