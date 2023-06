Küttigen Da schläft nur der Löwe: Küttiger Kinder treten am Jugendfest mit Profis von Argovia Philharmonic auf 550 Kinder und eine Handvoll Berufsmusiker: Das Projekt «Kultur macht Schule» sorgt für ein sicherlich unvergessliches Rahmenprogramm am Jugendfest dieses Wochenende.

Jugend- und Dorffest Küttigen: Die Kindergärtlerinnen und Kindergärtler bei der Hauptprobe mit Berufsmusikern von Argovia Philharmonic. Bild: Nadja Rohner

Kaum etwas toppt die Energie einer Halle voller Kinder, aufgeputscht mit Vorfreude und ein bisschen Lampenfieber. Und doch sind sie – fast – mucksmäuschenstill auf ihren Festbänken, als Dirigent und Musikvermittler Adrian Zinniker sie darum bittet. Denn vorne, auf der Bühne, stehen ein paar Dutzend Kindergärtlerinnen und Kindergärtler, die nun schon zum dritten Mal den Anfang von «The Lion Sleeps Tonight» («Der Löwe schläft heut Nacht») singen, weil Verwirrung darüber herrschte, wie oft das Intro gespielt werden soll. Macht nichts: Es ist die zweitletzte Probe vor dem Jugendfest, da und dort kann noch gefeilt werden.

Ein kleiner Vorgeschmack auf das Jugendfest. Video: Nadja Rohner

Schon das ganze Semester arbeitet die Schule Küttigen – vom Kindergärtler bis hoch zur Oberstufe – an den Vorbereitungen für den Samstag. Im Rahmen des kantonalen Projekts «Kultur macht Schule» haben sich die Küttiger dazu entschieden, ein – vom Kanton und der Gemeinde finanziertes – Konzert gemeinsam mit Profis von Argovia Philharmonic auf die Beine zu stellen. Explizit mit Blick auf das Jugendfest, wo der Festakt die ideale Bühne darstellt, um das gemeinsam Erarbeitete zu präsentieren. Die Berufsmusiker begleiten die Chöre, werden aber auch ergänzt von Schülerinnen und Schülern mit deren eigenen Instrumenten.

Insgesamt wirken rund 550 Kinder mit. «Das ist eine logistische Herausforderung», sagt Esther Balmer, nachdem sie gerade die nächste Gruppe Kinder vom Seiteneingang auf die Bühne gelotst hat. Man sieht der Schulleiterin den Stolz an, als sie nun zuschaut, wie die einzelnen Elemente an der Hauptprobe zusammenkommen. Auch die einzelnen Orchester und Chöre sehen erst jetzt, woran die anderen Gruppen in den letzten Monaten geprobt haben.

Musikpädagoge Adrian Zinniker dirigiert. Bild: Nadja Rohner

«Es steckt sehr, sehr viel Herzblut darin», betont Balmer. «Das gemeinsame, klassenübergreifende Singen hat uns in diesem letzten halben Jahr gutgetan, es war für mich der schönste Teil des Projekts.»

Besonders freut die Schulleiterin, dass im Rahmen des Projekts auch ein Lehrerinnenchor zusammengefunden hat. «Das ist bestes Teambuilding», sagt sie. Und wenn man den Frauen zuhört, wie sie anspruchsvolle Songs wie «Skyfall» und «Bohemian Rhapsody» präsentieren, kann man kaum glauben, dass sie nicht schon lange miteinander singen. Der Applaus der zuschauenden Schülerinnen und Schüler fällt entsprechend frenetisch aus.

Der Lehrerinnenchor hat sich ebenfalls erst durch das Projekt gefunden. Bild: Nadja Rohner

Das Jugendfest Küttigen spielt sich auf dem Schulareal Dorf ab. Es beginnt am Freitag um 18 Uhr mit Lunapark und Festwirtschaft, es gibt diverse Musik- und Turnshows. Am Samstag startet der Festumzug um 9 Uhr, der Festakt im Zelt folgt anschliessend um ca. 9.55 Uhr. Eine zweite Show gibt’s am Nachmittag von 16 bis 17 Uhr.