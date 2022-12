Küttigen Coiffeur sucht verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit für seine Familie: «Sie müssen einfach raus aus Afghanistan, egal wohin» Vor über fünf Jahren kam der junge Afghane in die Schweiz. Nach seiner Flucht konnte er sich dank der Küttiger Coiffeuse Marianne Goldenberger gut integrieren. Eben erst hat er seine Lehre abgeschlossen. Aber jetzt fürchtet er um das Leben seiner Familie.

Abbas Hassani im Coiffeursalon Hairstyle Ambiance seiner Chefin Marianne Goldenberger. Nadja Rohner

Abbas Hassani schläft nicht viel im Moment. Zu gross ist die Sorge des bald 28-jährigen Afghanen, der in Küttigen im Coiffeursalon Hairstyle Ambiance arbeitet. Sorge um seine Mutter (49) und seine beiden Schwestern (19 und 22), zu denen er aktuell nur per Festnetz Kontakt halten kann, weil Facebook und Whatsapp nicht mehr gehen.

Er erzählt: «Sie sind alleine, seit mein Vater 2017 an Krebs gestorben ist. Meine jüngste Schwester ging noch zur Schule, die ältere war Lehrerin. Vor einem Jahr zogen sie nach Kabul, weil es für sie dort sicherer war als in ihrer Stadt. Doch nun müssen sie sich in der Wohnung verstecken – wenn die Taliban sie finden, drei alleinstehende Frauen, dann werden sie sofort an einen von denen verheiratet. Nur meine Mutter ging kurz raus, um Lebensmittel einzukaufen. Ausserdem haben sie nun kein Geld, weil sie von den Zinseinnahmen aus einem Grundstück in unserem Heimatdorf lebten. Dieses hat nun keinen Wert mehr. Schicken kann ich ihnen nichts; die Banken sind zu. Sie bräuchten etwa 200 Franken pro Monat, um in Kabul zu überleben.»

Einst lernte er Herrenschneider

Hassani ist in einem Dorf nahe Ghazni im Osten des Landes aufgewachsen. Der Vater war Schreiner, die islamische Familie gehörte dem Mittelstand an, lebte in einer Wohnung.

Hassani lernte Herrenschneider, verdiente nicht mal so schlecht. Aber als die Taliban ihn eines Nachts in seinem Zimmer überfielen, wo sie ihm die Einkünfte eines ganzen Monats raubten, floh er. Warum alleine? «Es wäre zu teuer gewesen für die ganze Familie», sagt er. Schlepper sind nicht billig. Nach 40 Tagen kam er in der Schweiz an.

Die Taliban-Flagge im Stadtzentrum von Ghazni. Die Taliban haben die Provinzhauptstadt vor einer Woche unter ihre Kontrolle gebracht. Gulabuddin Amiri / AP

Im September 2019 hat die AZ über den Afghanen, der mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren in der Schweiz lebt, berichtet. Eine Geschichte einer erfolgreichen Integration. 2017 lernten sich Abbas Hassani und Marianne Goldenberger kennen, als er als Asylsuchender in St.Gallen ein billiges Handy suchte und über Tutti.ch mit der Aargauer Coiffeurmeisterin in Kontakt kam.

Sie nahm den freundlichen jungen Mann unter ihre Fittiche, bot ihm eine Lehrstelle in ihrem Salon in Küttigen an, kämpfte mit den Behörden um die ausserkantonale Arbeitserlaubnis. «Mein Ziel ist es, genügend Geld zu verdienen, um selbstständig leben zu können», sagte Hassani 2019 im Interview.

Abbas Hassani und seine Chefin Marianne Goldenberger. Nadja Rohner

Bis vor kurzem war Abbas Hassani noch Lernender. Doch in den letzten Monaten gingen mehrere Träume in Erfüllung: Im April erhielt er endlich den Status «B» (Aufenthaltsbewilligung) statt «F» (vorläufig aufgenommener Ausländer). Wenige Wochen später schaffte er die Abschlussprüfung mit der Gesamtnote 4,6 – in der praktischen Prüfung sogar mit 5,2. Seine Lehrmeisterin ist stolz und hat ihn gleich fest angestellt.

Hassani kann nun endlich wirtschaftlich selbstständig sein, er zieht bald von Gränichen in eine grössere Wohnung in Schöftland. Im September wollte er eigentlich – erstmals seit sechs Jahren – seine Familie in Afghanistan besuchen. Alles war organisiert. «Und ich wollte sie jetzt, da ich genügend Geld verdiene, aus Afghanistan rausholen – nach Pakistan oder in den Iran zum Beispiel, wo es nicht so schlimm ist. Aber dann ging alles plötzlich so schnell.»

Die Solidarität ist gross, aber ...

Aktuell versucht Abbas Hassani verzweifelt, eine Lösung zu finden. Am liebsten würde er seine Familie in die Schweiz holen. «Aber das ist nicht das Wichtigste. Sie müssen einfach raus aus Afghanistan, egal wohin, nur weg von den Taliban.»

Geld ist kein Problem – dank Spenden. Marianne Goldenberger spricht von «riesiger Solidarität»: «In den letzten Tagen hat hier im Salon dauernd das Telefon geklingelt. Kundinnen und Kunden wollen helfen, haben uns teils sehr grosse Geldbeträge in Aussicht gestellt. Aber aktuell nützt das alles noch nichts – die Frauen müssen ein Visum haben.»

Einzige Hoffnung: Eine Aktion wie 2013

Wie gross sind die Chancen, dass sie es tatsächlich bis in die Schweiz schaffen? Die AZ hat bei Nora Maria Riss nachgefragt – die Aarauer SP-Einwohnerrätin ist Expertin für Asyl- und Ausländerrecht und Teil des «Bündnis für unabhängige Rechtsarbeit im Asylbereich».

Nora Maria Riss



Sie weist darauf hin, dass ein normaler Familiennachzug in diesem Fall nicht gehe – das gelte nur für die Kernfamilie, also minderjährige Kinder und Ehepartner. «Es geht also nur über ein humanitäres Visum», sagt sie. «Nach unseren Erkenntnissen werden diese nur in sehr seltenen Fällen erteilt – etwa zehn pro Jahr – und auch nur, wenn eine Gefährdung aus mehreren Gründen vorliegt. Beispielsweise, wenn jemand politisch verfolgt wird und zudem schwer krank ist.»

Ähnliche Fälle von alleinstehenden Frauen aus Syrien und Somalia, die ihr bekannt sind, seien nicht bewilligt worden. «Leider haben wir immer wieder das Gefühl, dass das mit den humanitären Visa so etwas wie eine Lotterie ist.»

Grösser seien die Chancen für die Familie von Abbas Hassani, wenn die Schweiz eine grössere Anzahl Personen aus Afghanistan aufnimmt, wie sie es 2013 mit Syrerinnen und Syrern gemacht hat. Entsprechende politische Forderungen stehen im Raum. Riss: «Als alleinstehende Frauen gehören sie sicher zu den sehr gefährdeten Personen und sie hätten ausserdem ein Familienmitglied in der Schweiz, das sehr gut integriert ist.»