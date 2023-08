Küttigen/Erlinsbach/Lostorf Clientis-Gruppe: Starkes Wachstum im Zinsengeschäft Die 14 Banken der Clientis-Gruppe weisen für das erste Halbjahr 2023 ein gutes Resultat aus. So auch die Clientis Bank Aareland mit Niederlassungen in Küttigen, Erlinsbach und Lostorf.

Die Filiale der Clientis Bank Aareland in Erlinsbach Bild: zvg

Das veränderte Zinsumfeld macht sich weiter bemerkbar: So können die 14 eigenständigen Regionalbanken der Clientis Gruppe für das erste Halbjahr 2023 positive Zahlen ausweisen.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres steigerten die Banken etwa den Betriebserfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft um 6,6 Prozent auf 101 Millionen Franken. Hauptverantwortlich dafür ist der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft, der um 9,6 Prozent auf 78 Millionen Franken angestiegen ist.

Gewachsen ist überdies aber auch der Geschäftsaufwand um 7 Prozent auf 54,9 Millionen Franken sowie die Cost/Income Ratio; das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag wuchs um 0,2 Prozentpunkte auf 54,4 Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn der ganzen Gruppe trotzdem, und zwar um 4,5 Prozent auf 33,1 Millionen Franken.

Erfolg fast verdreifacht

Noch erfreulichere Zahlen weist die Clientis Bank Aareland (CBA) mit Hauptsitz in Küttigen und Geschäftsstellen in Erlinsbach AG und Lostorf SO aus. Deren Geschäftserfolg ist im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um ausgezeichnete 197 Prozent auf 2,23 Millionen Franken angestiegen – der Netto-Zinserfolg von 1,24 Millionen (+30,6 Prozent) hat dabei ebenfalls viel ausgemacht.

Auch der Geschäftsaufwand der CBA ist im ersten Halbjahr 2023 gewachsen, und zwar um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem gelang es der Bank, den Halbjahresgewinn um 56'000 Franken oder 9,5 Prozent zu erhöhen: Am Schluss verblieben rund 640'000 Franken in der Kasse.