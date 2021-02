Küttigen Autofahrer nickt ein und gerät auf die Gegenspur – vier Autos beschädigt Auf der Staffeleggstrasse schlief am Mittwoch ein Autofahrer kurz am Steuer ein. Er geriet auf die Gegenspur und stiess mit zwei Autos zusammen. Verletzte gab es keine.

4 Bilder 4 Bilder Der Fahrer dieses Ford nickte ein und geriet auf die Gegenspur. Kapo Aargau

mma

Ein Unfall auf der Staffeleggstrasse am Mittwoch ging glimpflich aus: Es gab keine Verletzten. Ein 29-jähriger Mann war am frühen Abend am Steuer seines Fords eingenickt und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess er mit zwei entgegenkommenden Autos zusammenstiess. Einem der Fahrzeuge wurde ein Rad abgerissen, welches dann ein drittes Auto beschädigte, so schreibt die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag in einer Mitteilung.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den Autos belaufe sich auf mehrere zehntausend Franken, wie die Polizei mitteilt. Sie nahm dem 29-jährigen Fahrer den Fürherausweis ab und verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft.

Aufgrund des Unfalls kam es am Mittwoch zwischen 16.40 Uhr und 18.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.