Kühlerausfall nach technischem Defekt: Migros muss Fleischprodukte entsorgen

Im Wynencenter in Buchs kam es während des Wochenendes zu einem technischen Defekt. Betroffen waren dabei die Kühler des Fleisches in Selbstbedienung. Wie die Medienstelle der Migros Aare mitteilt, musste das Fleisch deshalb entsorgt werden. So hatten die am Montagmorgen durchgeführten Messungen der Kerntemperatur ergeben, dass die Ware bereits zu lange ungekühlt gewesen war.



Weil eine Nachlieferung tagsüber nicht in ausreichenden Mengen möglich war, blieben die Regale trotz grosser Anstrengungen grösstenteils leer. Schwer wiegt dabei, dass der Defekt erst heute Montag früh entdeckt wurde. Schuld daran war der ausbleibende Alarm. Warum dieser nicht ausgelöst wurde, wird derzeit intern abgeklärt. Laut Medienmitteilung unternimmt die Migros Aare derzeit alles, damit morgen Dienstag wieder ausreichend Fleisch gekauft werden kann. (lga)