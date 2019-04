Peter Suter: Heute haben wir eine suboptimale Ausgangslage. Der Spitalbetrieb verteilt sich auf 46 Gebäude. Drei Häuser, die heute immer noch in Betrieb sind, stammen aus dem Jahr 1887. Diese Dezentralisierung ist nicht mehr zeitgemäss. So kann ein Spital nicht wirtschaftlich betrieben werden.

Welche Rolle spielt der Regierungsrat als Eigentümer bei diesem Grossprojekt?

Der Regierungsrat wird nicht nur ein wachsames Auge darauf haben. Der Neubau ist das grösste Hochbauprojekt, das der Kanton je gestemmt hat. Dass der Regierungsrat da natürlich dabei sein will, ist für mich eine Selbstverständlichkeit und keine unliebsame Auflage.

Was erwarten Sie vom Kanton als Eigentümer?

Es gibt eine Eigentümerstrategie und die Unternehmensstrategie des Verwaltungsrats. Sinnvollerweise gehen die beiden Strategien Hand in Hand. Es muss ein Geben und Nehmen sein mit einem aktiven Austausch zwischen dem Kanton und dem KSA. Das wünsche ich mir und das erwarte ich auch.

Das Baugesuch kommt wohl 2020. Was passiert, wenn es, wie zum Beispiel beim Aarauer Fussballstadion, jahrelange Verzögerungen wegen Einsprachen gibt?

Damit muss man in der Schweiz zwar immer rechnen. Doch das Spital ist eine Investition für die Allgemeinheit. Wir haben den Eindruck, dass die Bevölkerung die Notwendigkeit eines Spitals erkennt, unterstützt und nicht bekämpft. Dass es einen Neubau braucht, ist unbestritten, das hat auch der PwC-Bericht gezeigt. Ohne würde es schwierig und teurer. Es ist heute schon schwierig. Zwar werden Prozesse optimiert, wo es die Infrastruktur noch zulässt, und die Verlagerung von stationär zu ambulant hilft auch. Provisorien hingegen wären eine teure, nicht effiziente Angelegenheit. Es ist aber schon so, dass das KSA irgendwann eng wird, wenn das Patientenaufkommen weiter so zunimmt wie bisher.

Könne ein Versorgungsengpass drohen?

Nein. Wir haben das Spital Zofingen als 100-prozentige Tochtergesellschaft, es gibt die Möglichkeit von Pavillons und das KSA am Bahnhof. Es wird einfach alles komplizierter und teurer.