Es sind dramatische Geschichten; peinliche (also schmerzvolle) Befragungen mit Folterwerkzeugen wie glühenden Eisen brachten die Geständnisse. Das kann man Geständnisprotokollen aus Sursee LU entnehmen. An Anfang stünden oft Neid und Missgunst im dörflich-nachbarlichen Umfeld. Und als Urteil gab es nur den Tod. Mit dem Schwert gings schneller. 40'000 bis 60'000 Todesurteile wurden in Europa so vollzogen, viele Frauen bei lebendigem Leib verbrannt.

«Europäische Bedeutung»