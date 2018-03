«Kühe verdorben, Menschen krank gemacht, mit Teufelssalbe Vieh verderbt, mit Hagel und Frost Früchte verdorben»: Solches ist zu lesen auf einer Liste im neuen Hexenmuseum. Für Krankheiten und Missernten und anderes Ungemach braucht man doch einen Schuldigen. Oder eine Schuldige. In Bremgarten, von da stammen die Beispiele, und anderswo fand man sie bis in die frühe Neuzeit schnell: Hexen!

Es sind dramatische Geschichten; peinliche (also schmerzvolle) Befragungen mit Folterwerkzeugen wie glühenden Eisen brachten die Geständnisse. Das kann man Geständnisprotokollen aus Sursee LU entnehmen. An Anfang stünden oft Neid und Missgunst im dörflich-nachbarlichen Umfeld. Und als Urteil gab es nur den Tod. Mit dem Schwert gings schneller. 40'000 bis 60'000 Todesurteile wurden in Europa so vollzogen, viele Frauen bei lebendigem Leib verbrannt.

«Europäische Bedeutung»

2500 Arbeitsstunden haben Wicca und Christoph Meier-Spring in den letzten Wochen gearbeitet, bis das Museum gestern Abend geladenen Gästen gezeigt werden konnte. «In den letzten zwei Wochen täglich bis 4, 5 Uhr morgens», sagt Wicca. «Carpe Noctem» steht auf ihrem Auto: Pflücke die Nacht.