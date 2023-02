Kriminalität Einbrüche in Autos, Wohnungen und Geschäfte – ist die Region Aarau derzeit besonders betroffen? In den vergangenen Tagen war auffällig oft von mehr oder weniger erfolgreichen Diebstählen in und um Aarau zu lesen. Gibt es hier etwa ein Muster? Eine Nachfrage bei der Kantonspolizei Aargau.

Solch unliebsame «Besucher» gab es in den letzten Tagen in der Region Aarau häufiger. Symbolbild Kapo

Ein versuchter Einbruch in Autos am 19. Februar in Aarau, ein Einbrecher, der von der Mieterin verscheucht wird am 18. Februar ebenfalls in Aarau, oder gleich sieben Einbrüche in Autos in Rupperswil am 17. Februar. Hinzu kommt der neueste Streich in Rohr in der Nacht auf Dienstag, als das Velogeschäft Schmid Opfer von Kriminellen wurde.

Wer die Polizeimeldungen der vergangenen Tage liest, erhält den Eindruck, dass die Region Aarau derzeit besonders im Visier von Dieben steht. Das kann Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, allerdings nicht bestätigen. «Vor allem die Diebstähle aus Autos sind ein kantonsweites Phänomen», erklärt er auf Nachfrage.

Dass der Eindruck entstehen kann, eine Region sei besonders betroffen, könnte einen anderen Grund haben: «Wir machen längst nicht zu jedem Einbruch eine Meldung. Im Hintergrund passiert vieles, das nicht publiziert wird.» Die veröffentlichten Fälle könnten sich also zufällig verstärkt in einem bestimmten Gebiet abgespielt haben.

Dazu stellt die Kantonspolizei verschiedene Arten von Einbrüchen fest und ordnet ihnen entsprechende Tätergruppen zu. Auch in der Region Aarau kann deshalb nicht von einer einzelnen Bande ausgegangen werden, die sich auf dieses Gebiet konzentriert.

Einbruch in Velogeschäft von Profis verübt

Das Velogeschäft in Rohr wurde, wie es Graser beschreibt, von «Profis» beraubt. «Die sind mit dem nötigen Werkzeug ausgerüstet, bereiten sich gut vor und kundschaften das Gebäude womöglich vorher sogar aus.» Bei Schmid Velosport erfolgte der Zugang über einen Notausgang. Es wurden gezielt drei teure E-Bikes im Wert von jeweils über 10'000 Franken aus der Ausstellung entwendet. Die Täterschaft ist flüchtig. Hier handelt es sich um einen eher seltenen Fall.

Denn weitaus häufiger ist die Täterschaft weniger organisiert. Bei den aktuell besonders oft vorkommenden Einbrüchen in Autos spricht Graser gar von «Dilettanten». Junge Männer, vorwiegend aus Nordafrika, würden in Fahrzeugen, die in den Quartieren parkiert sind, nach möglicher Beute Ausschau halten. «Wenn es sich ergibt, ist auch mal ein Schopf betroffen», so Graser. Dabei werden etwa Portemonnaies und Sonnenbrillen entwendet, aber auch alles andere, das griffbereit liegt. «Es wurden schon Minz-Bonbons gestohlen», weiss der Kapo-Mediensprecher.

Dabei machen es ihnen die Fahrzeugbesitzer oft einfach, indem sie etwa das Auto nicht abschliessen und noch dazu Wertgegenstände gut sichtbar darin liegen lassen. Immer wieder weist die Polizei in ihren Mitteilungen auf diese möglicherweise teuren Fehler hin. Und sie staunt doch ein wenig, dass sich in liegengelassenen Brieftaschen teilweise mehrere Hundert Franken Bargeld befinden – oder eben befunden haben, wenn die Kleinkriminellen zugeschlagen haben.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es für die Region Aarau wie für den gesamten Kanton: Beim dritten Täterprofil, das Einbrüche in Wohnungen begeht, waren die Zahlen gemäss Kantonspolizei in letzter Zeit rückläufig.