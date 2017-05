Das erste Mitglied der Aarauer Politprominenz schert aus und bekennt sich dazu, eine Kreisschulgegnerin zu sein. Der Fall ist umso brisanter, als Suzanne Marclay-Merz seit Januar Präsidentin der FDP-Stadtpartei ist. Und seit März deren Stadtratskandidatin. Die FDP ist offiziell für die Bildung der Kreisschule Aarau-Buchs. Aber die Verhältnisse in der Partei sind alles andere als eindeutig: An der Mitgliederversammlung vom 24. April gabs nur eine knappe Mehrheit für die Ja-Parole.

«Ein Ja wäre einfacher»

Wie die nebenstehende Antwort zeigt, versucht Suzanne Marclay den Spagat. Sie sagt: «Es wäre für mich der einfachere Weg gewesen, Ja zu stimmen. Aber ich stehe zu meiner Meinung.» Die Mutter dreier Kinder weiter: «Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich mich schon vor der Übernahme des Parteipräsidiums und vor meiner Nomination zur Stadtratskandidatur gegen die Kreisschule, wie sie jetzt ausgestaltet worden ist, ausgesprochen habe. Etwa auf Facebook.» Und die ersten kritischen Tweets habe sie im November/Dezember 2016 abgesetzt. Für sie ist klar: «Man bräuchte den Mut, das Projekt trotz Wahljahr und Legislaturziel aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen jetzt nochmals zu stoppen.»

Mysteriöse Videoaktion

Während sich Suzanne Marclay in den letzten Tagen in der Kreisschulfrage zurückgehalten und erst auf Anfrage der az klar Stellung bezogen hat, exponierte sich ihr Mann Christophe Marclay. Was selbstverständlich sein Recht ist – auch als Gatte einer Stadtratskandidatin. Spätestens seit er den az-Artikel «Ein gewichtiges Nein zur Kreisschule Aarau-Buchs» twitterte, ist offensichtlich, dass er ähnlich denkt wie seine Frau. Christophe Marclay nahm an den Informationsveranstaltungen in Buchs und Aarau teil. In Buchs fiel er auf, weil er mit Video die Aussagen von Stadträtin Franziska Graf (SP) aufnehmen wollte. Er soll erklärt haben, er wolle die Falschaussagen und Lügen des Stadtrates dokumentieren. Die Videoaufnahmen wurden von den Veranstaltern verhindert.

Prospekt aus dem Hinterhalt

Der freisinnige Marius Stadtherr ist seit 2012 Mitglied der Aarauer Schulpflege. Die Schulpflege war bisher geschlossen gegen die Bildung der Kreisschule. Am 21. Mai dürfte die erste Befürworterin (Franziska Zimmerli, SP) oder der erste Befürworter (Michael Schibli, CVP) ins Gremium gewählt werden. FDP-Vorstandsmitglied Stadtherr exponiert sich stark im gegnerischen Abstimmungskampf. Er hat die weiterhin hängige Abstimmungsbeschwerde gegen die Informationspolitik des Stadtrates mitunterzeichnet. Und er stellte – als Privatperson, wie er betont – den Kontakt her zwischen dem Komitee mit dem Büsi-Plakat (Präsident CVP-Einwohnerrat Peter Roschi) und der «Luege, Lose, Ablehne»-Gruppierung («Pro Schule Aarau»).

Spätestens seit an alle Haushalte der professionell gemachte Prospekt mit den Baustellen-Signaltafeln verteilt worden ist, steht fest, dass die Gruppierung über erhebliche finanzielle Mittel verfügt. Es ist ein streng gehütetes Geheimnis, wer hinter «Luege, Lose, Ablehne» steckt. Personen aus dem Zelgli- und dem Gönhardquartier? FDP-Mann Stadtherr mag es nicht verraten. Er spricht von einer «Vereinigung besorgter Eltern, die sich nicht exponieren wollen». Ist Suzanne Marclay-Merz dabei? Sie dementiert: «Ich gehöre nicht dem Komitee Pro Schule Aarau an.»

Der Abstimmungskampf über die Kreisschule wird sehr emotional geführt. Die grossen bürgerlichen Parteien sind tief gespalten. Bei der FDP hat es immerhin für eine Ja-Parole gereicht. Die SVP (nicht die Mitgliederversammlung, sondern die erweiterte Parteileitung) beschloss Stimmfreigabe.