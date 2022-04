Kreisschule Aarau-Buchs Zuerst hörten fast alle Schulpfleger auf, nun geht auch noch der Geschäftsleiter Neun Jahre lang war der Aarauer Remi Bürgi Gesamtschulleiter der Schule Aarau respektive Geschäftsleiter der fusionierten Kreisschule Aarau-Buchs. Nun hat er per Ende Schuljahr gekündigt.

Remi Bürgi, Geschäftsführer der Kreisschule Aarau-Buchs Nadja Rohner / AAR

Es ist keine gute Nachricht für die Kreisschule Aarau-Buchs: Geschäftsleiter Remi Bürgi (62) hat per Ende Schuljahr gekündigt. Das hat die Schule gestern intern wie extern kommuniziert. «Wir verlieren mit ihm eine kompetente und loyale Führungsperson», heisst es in der Mitteilung. Der Aarauer Bürgi kehrt zurück an die Sekundarschule Unteres Niederamt in Schönenwerd. Diese hatte er bereits bis im Sommer 2013 geleitet; danach wurde er Geschäftsleiter der Schule Aarau, später jener der fusionierten Kreisschule Aarau-Buchs. Nun übernimmt er erneut die Schulleiterstelle an seinem alten Wirkungsort. «Ich darf mit grosser Genugtuung auf eine erfolgreiche 9-jährige Tätigkeit in Aarau zurückblicken», lässt sich Bürgi in der Mitteilung zitieren. «Für das grosse Engagement und die Unterstützung aller an der KSAB Beteiligten bedanke ich mich sehr.» Die Personalie alleine kommt zwar überraschend und kurzfristig. Für sich alleine wäre sie aber noch nicht problematisch. Allerdings waren sechs von sieben Mitglieder des Schulvorstandes (früher Kreisschulpflege) nicht mehr zur Gesamterneuerungswahl angetreten. Die (verkleinerte) strategische Leitung der grössten Schule im Aargau liegt nun in den Händen von vier Neuen und einem Bisherigen, die erst seit wenigen Wochen im Amt sind. Der Schulvorstand schreibt, er werde «zu gegebener Zeit» über die Neubesetzung der Stelle informieren. Die Leitung der Kreisschule besteht neben dem Geschäftsleiter noch aus der Leitung Dienste (Helene Frey) und der Leitung Schule (Philip Wernli).