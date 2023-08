Kreisschule Aarau-Buchs Zahlt Erlinsbach SO freiwillig mehr Schulgeld an Aarau und Buchs? Erlinsbach SO schickt seine Bezirksschüler an die Kreisschule Aarau-Buchs. Es zahlt dafür Schulgeld gemäss interkantonalem Abkommen. Das ist aber aus Sicht der Verbandsgemeinden zu wenig, sie drängen darauf, dass Erlinsbach seinen Beitrag freiwillig erhöht. Die Solothurner Gemeinde sitzt am kürzeren Hebel.

Exklusiv für Abonnenten

Das Gemeindehaus von Erlinsbach SO. Bild: Daniel Vizentini

6916 Franken Schulgeld verlangt die Kreisschule Aarau-Buchs ab kommendem Schuljahr für jeden Oberstufenschüler aus den Nicht-Verbandsgemeinden wie Biberstein und Küttigen. Das hat der Kreisschulrat wie jedes Jahr basierend auf den effektiven Kosten festgelegt. Der Tarif gilt auch für Erlinsbach AG, nicht aber für Erlinsbach SO – obwohl beide ihre Bezirksschüler nach Aarau schicken.

Das liegt daran, dass das Schulgeld für ausserkantonale Kinder im «Regionalen Schulabkommen über die gegenseitige Aufnahme von Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen» (RSA) festgelegt ist. Das RSA haben die Kantone miteinander abgeschlossen. Das Problem: Dieser Tarif deckt die tatsächlichen Kosten der Schule nicht – die Kreisschulgemeinden Aarau und Buchs subventionieren also die Schüler aus Erlinsbach SO quer.

Sowohl der Stadtrat Aarau als auch der Gemeinderat Buchs haben letztes Jahr im Kreisschulrat eine Lösung dafür gefordert – sie kann eigentlich nur darin liegen, dass Erlinsbach SO für seine rund 60 Schülerinnen freiwillig mehr zahlt. Wie an der Kreisschulratssitzung zu erfahren war, haben mittlerweile Gespräche stattgefunden. Der Schulvorstand werde nun einen Vertrag ausarbeiten. Dieser ist zwingend nötig, weil die Satzungen der neuen Kreisschule ihn vorschreiben.

Heisst das, Erlinsbach SO zahlt nun mehr, als es gemäss RSA müsste? Auf Nachfrage präzisiert Gemeindepräsidentin Madeleine Neumann. «Auch wenn es uns wundert, dass nach 40 Jahren gelebter Praxis nun ein Vertrag notwendig wird: Wir haben schriftlich bestätigt, dass wir grundsätzlich mit der Ausarbeitung einverstanden sind. Der Inhalt muss aber zusammen ausgehandelt werden. Ein Entwurf der KSAB dazu liegt noch nicht vor.»

Mit anderen Worten: Der Gemeinderat Erlinsbach SO hat sich nicht bereit erklärt, freiwillig mehr zu bezahlen, als das RSA vorsieht. «Wir sehen dafür auch keine Rechtsgrundlage», so Neumann. «Das Regionale Schulabkommen hat für uns nach heutigem Stand Gültigkeit. Im Übrigen ist das Anliegen auch erst vor einem Jahr erstmals an uns herangetragen worden.»

Je nach aktueller Schülerzahl und Schulgeldtarif macht die Differenz zwischen dem, was Erlinsbach SO nach RSA bezahlt, und dem, was die Kreisschule gerne verrechnen würde, ungefähr 45’000 bis 65’000 Franken aus. Ein Steuerfussprozent sind in Erlinsbach SO etwa 70’000 Franken.

Dennoch, die Gemeinde sitzt bei näherer Betrachtung am kürzeren Hebel. Denn die Kreisschule ist nicht verpflichtet, die Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler aus Erlinsbach SO aufzunehmen. Theoretisch könnten sie auch nach Schönenwerd. «Aber der Unterricht unserer Primarschüler sowie unserer Sek- und Realschüler der Schule Erzbachtal ist auf den Aargauer Lehrplan ausgerichtet», so Neumann. «Da kann man die Bezirksschüler nicht einfach plötzlich im Kanton Solothurn beschulen.»

Aber über das Szenario wolle sie eigentlich gar nicht diskutieren, sagt die Gemeindepräsidentin, es sei keine ernsthafte Alternative. «Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden, damit unsere Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler weiterhin nach Aarau können, wie das schon seit Jahrzehnten der Fall ist. Auch der Schulvorstand hat betont, sein Ziel sei es, eine gute Lösung zu finden.»

In der Sitzung vom Donnerstag sagte die Aarauer Schul-Stadträtin Franziska Graf, sie begrüsse, dass der Schulvorstand den Wunsch des Stadtrats «sehr ernst genommen» habe. «Wir planen ein grosses Oberstufenzentrum, und dazu wüssten wir gerne, ob wir mit oder ohne die Jugendlichen aus Erlinsbach SO planen sollen», sagte sie, und betonte, man plane selbstverständlich gerne mit ihnen. «Für den Stadtrat ist aber auch klar, dass es eine Gleichberechtigung zwischen all unseren Vertragsgemeinden braucht. Meine Erwartung ist, dass der Schulvorstand dies dem Gemeinderat verständlich macht.»

Das Regionale Schulabkommen, so Graf, sei für Einzelfälle gedacht gewesen, nicht für die Bezirksschüler einer ganzen Gemeinde.