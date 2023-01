Kreisschule Aarau-Buchs Unterschiede bei Oberstufeneinteilung: «Es scheint in Bezug auf Chancengleichheit an unserer Schule eklatante Mängel zu geben» Die verschiedenen Primarschulen in Aarau und Buchs bringen prozentual unterschiedlich viele Sek-, Bez- und Realschüler hervor. Der Aarauer GLP-Kreisschulrat Philippe Kühni fordert nun Massnahmen.

Das Risiacher-Schulhaus in Buchs. Valentin Hehli/AAR

Vor Weihnachten hat die Kreisschule Aarau-Buchs die Promotionsquoten der einzelnen Primarschulstandorte offen gelegt und detailliert aufgeführt, wie viele Prozent der Schülerinnen und Schüler in die Bezirksschule, Sekundarschule oder Realschule eingeteilt werden. Im Durchschnitt kamen beispielsweise 65 Prozent der Kinder aus dem Aarauer Gönhard-Schulhaus in die Bez, wohingegen es bei den Schulhäusern Telli Aarau und Risiacher Buchs nur 28 beziehungsweise 30 Prozent waren.

Ausgelöst hatte dies eine Anfrage von Kreisschulrat Philippe Kühni (GLP, Aarau). Er hatte sich nach Publikation der Stellungnahme durch den Schulvorstand unzufrieden gezeigt – weil dieser nach Kühnis Ansicht das Problem zu wenig ernst nimmt, respektive nicht sieht. Deshalb hat der GLP-Kantonalpräsident nun zwei Motionen eingereicht, einmal als Bürgermotion im Aarauer Einwohnerrat und einmal im Kreisschulrat. Auch im Buchser Einwohnerrat ist ein Vorstoss geplant.

Philippe Kühni, Kreisschulrat GLP Aarau. zvg

Die Motionen fordern «ein umfassendes Programm inklusive Budget, welches die Chancengleichheit in der Volksschulbildung insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Quartiere/Schulhäuser beziehungsweise sozialen und gesellschaftlichen Umfelder verbessert». Kühni schreibt, es scheine in Bezug auf die Chancengleichheit «an unserer Schule eklatante Mängel» zu geben.

Der Schulvorstand habe zwar recht damit, dass Schwankungen in einzelnen Jahren nicht überbewertet werden dürfen. «Nicht im statistischen Streubereich liegen hingegen systematische Unterschiede im zweistelligen Prozentbereich zwischen den einzelnen Schulstandorten, wie sie hier vorliegen.» Kühnis Anliegen: «Wer sich anstrengt und die entsprechende Begabung mitbringt, soll in der Schweiz etwas erreichen können – möglichst unabhängig davon, in welche Verhältnisse er oder sie geboren ist. Die Volksschule ist zur Erreichung dieses Verfassungsziels die wohl wichtigste Institution des Staates.»