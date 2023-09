Kreisschule Aarau-Buchs Schulparlamentarier ärgern sich über stetig teurere Kreisschule Das Budget der Kreisschule Aarau-Buchs wurde zwar genehmigt, es gab jedoch scharfe Kritik vonseiten der FDP und der EVP.

Die Kosten pro Schülerin und Schüler steigen. Bild: Sandra Ardizzone

Der Kreisschulrat Aarau-Buchs hat an seiner Sitzung vom Donnerstagabend das Budget 2024 zwar mit 9 zu 5 genehmigt. Allerdings mit deutlichem Murren aus der bürgerlichen Ecke. Das Budget sieht einen Nettoaufwand von 17,96 Millionen Franken vor, das sind 0,83 Mio. mehr als im Vorjahr. Der Bruttoaufwand pro Schüler steigt um 200 Franken.

Boris Meyer (FDP, Buchs) stellte gleich zu Beginn einen letztlich vergeblichen Antrag auf Rückweisung; mit dem Auftrag an den Schulvorstand, die Mehrkosten um zwei Drittel zu reduzieren. Warum die Kosten pro Schüler immer höher ausfallen – er sprach von jeweils etwa

8 Prozent Steigerung jedes Jahr seit Start der Kreisschule Aarau-Buchs – könne er nicht nachvollziehen. Auch Ueli Frey (EVP) sagte, er habe die letzten Nächte schlecht geschlafen, gerade als Buchser (zur Erinnerung: der Gemeinderat Buchs will den Steuerfuss um 10 Prozentpunkte anheben).

Barbara Deucher (FDP, Aarau) stimmte ein: «Die Kosten sind in den letzten drei Jahren um 26 Prozent gestiegen, die Schülerzahl aber nur um rund

10 Prozent. Das macht mir ein schlechtes Bauchgefühl – wo führt das noch hin?» Sie betonte, dass die Aussicht darauf, eine schlankere, kosteneffiziente Kreisschule zu haben, für Kritiker der Schulfusion den Ausschlag für ein Ja gegeben habe. «Und das sehen wir nun nicht.»

Tatsächlich stand in der Abstimmungsbotschaft: «Die Kreisschule wirkt sich positiv auf die Finanzen der Stadt Aarau und der Gemeinde Buchs aus.» In den Detailausführungen steht allerdings, dass man sich vor allem positive finanzielle Effekte durch optimierte Schulraumplanung erhoffte. Dennoch ist die Rede von einer «effizienten und breit abgestützten Organisation».

SP und «Mitte» äussern Verständnis

«Schule wird immer teurer, das erlebe ich deutschschweizweit», betonte Regula Haag Wessling (Die Mitte). «Eine gute Schule, eine gute Bildung, das ist allerdings unser grösstes Asset in der Schweiz. Die höchsten Ausgaben betreffen die Lehrerlöhne, daran können wir sowieso nicht rütteln.» Und: «Wir versuchen, die beiden früheren Schulen auf das gleiche Level zu bringen – auf den jeweils besseren Stand.» Wenn man Verbesserungen wolle, müsse man dazu stehen.

Melanie Sutter-Ammann (SP, Aarau), selber in einer Schulverwaltung tätig, bat darum, in diesem Bereich nicht zu sparen: «Der Druck auf die Schulleitungen steigt enorm, die Überzeit geht ins Unendliche, der administrative Aufwand wird immer höher.»

Andrea Dörig (SP, Aarau) wies darauf hin, dass das Budget durch Abschreibungen vorangegangener Investitionen enorm belastet sei. Er halte die Kostensteigerungen für nachvollziehbar, sagte auch Benedict Ammann (SP, Aarau), gerade was die zusätzlich zu schaffenden Stellen angehe. «Es gibt Altlasten; man hat Bereiche vernachlässigt.» Das schlage sich nun im Budget nieder. Aber: «Auch für mich wäre es unverständlich, wenn die Kostensteigerungen in Zukunft so weitergehen würden.»

Die Vertreter der Stadt Aarau und der Gemeinde Buchs im Kreisschulrat, Franziska Graf und Anton Kleiber, stellten sich gegen die Rückweisung: Kleiber fand, der Kreisschulrat solle sich – anders als in den Vorjahren – seiner Verantwortung stellen, sich im Detail mit dem Budget auseinandersetzen und konkret benennen, wo er sparen will. Beide Gemeindevertreter offenbarten, dass sie in ihren kommunalen Budgets nicht mit den von der Kreisschule veranschlagten Kosten gerechnet, sondern leicht tiefere Gemeindebeiträge budgetiert haben. Was wiederum für Stirnrunzeln sorgte: «Es rumort in Buchs», sagte Oliver Esser (FDP, Buchs). Er erwarte ein möglichst präzises Budget.

Er fände es schwierig, «wenn der Kreisschulrat als Ventil verwendet werden soll, um den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zu zeigen, dass die Politik aktiv ist», so Benedict Ammann. Man solle die Diskussion um die Finanzen – gerade in Buchs – «nicht auf dem Buckel der Schüler austragen». Ein Statement, das Boris Meyer offenbar ärgerte, denn die Kosten für die Schule landen «auf dem Buckel der Einwohnerinnen und Einwohner». «Wir machen hier auch Politik und sind in der Pflicht, Ressourcen zu schonen.»

Meyer zeigte sich sowieso sehr kritisch. Auch, weil der Schulvorstand den Antrag für einen Ausbildungsplatz im Bereich Schulsozialarbeit damit begründete, dass die KSAB die grösste Schule im Kanton sei. «Die grösste Schule zu sein, heisst noch lange nicht, dass man unendlich viel Geld hat», so Meyer. «Man will überall zuvorderst dabei sein. Das ist doch kein Wettkampf.»

Allerdings stellte sich niemand per se gegen die Stellenerhöhung im Bereich Schulsozialarbeit, im Gegenteil. Sie habe sich extrem über den Antrag gefreut, so etwa Susanne Klaus (Grüne, Aarau), bislang könne kaum Präventionsarbeit betrieben werden. Anton Kleiber betonte, bei der Jugendarbeit gebe es dieselben Tendenzen. «Die Gewalt nimmt zu, auf allen Stufen. Wir laufen da in ein gesellschaftliches Problem rein. Die Schule kann nicht mehr unterrichten, wenn die Kinder – ich sage es jetzt etwas despektierlich – spinnen, sich nicht mehr in die Klassen integrieren, nicht mehr zusammenfinden. Diese Themen belasten die Schule heute stark.»