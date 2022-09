Kreisschule Aarau-Buchs Kreisschulrat bewilligt Tagesschule – nur ein Ratsmitglied stimmte dagegen Hürde zwei von vier ist genommen: Die Einführung von Tagesschulklassen in der Kreisschule Aarau-Buchs wird zusehends Realität. Im Kreisschulrat gab es kaum Widerstand. Ja sagen müssen nun noch der Aarauer Einwohnerrat – und das Volk.

Die Tagesschule soll in einem Neubau auf dieser Wiese beim Aareschulhaus im Aarauer Scheibenschachen zu stehen kommen. Katja Schlegel

Die Tagesschule kommt wohl: Nachdem der Buchser Einwohnerrat das Vorhaben diese Woche bereits abgesegnet hatte, stimmte nun auch der Kreisschulrat fast einstimmig dafür. Am kommenden Montag, 26. September, entscheidet das Aarauer Parlament. Die Volksabstimmung ist für den 27. November vorgesehen.

Widerstand gab es an der Ratssitzung nur von Kreisschulrätin Nicole Burger (SVP, Aarau). Schon im Buchser Einwohnerrat hatte ihre Partei geschlossen gegen das Vorhaben gestimmt. Wurden dort aber die «schlechten finanziellen Verhältnisse» der Gemeinde als Grund aufgeführt, lag die Argumentation von Nicole Burger woanders. Sie habe sich nach langer Auseinandersetzung schwergetan mit dem Entscheid. Durchgerungen habe sich aber ihr «liberal-konservatives» Grundverständnis, das ihr sage: Rundumbetreuung sei keine Aufgabe des Staats.

Nicole Burger (SVP)

Als arbeitstätige mehrfache Mutter verstehe sie das Bedürfnis. Doch die Tendenz, wonach laut ihr «die Erziehung der Kinder immer mehr von den Eltern an die Schule übertragen» werde, löse bei ihr Unbehagen aus. Zudem führe die Einführung der Tagesschule für sie zu einem Paradigmenwechsel weg von privaten Anbietern der heutigen Tagesstrukturen zum Staat. «Wir werden wieder alle zahlen müssen für Wenige, was für mich nicht demokratisch ist.»

Barbara Deucher-Brändli (FDP)

Für die Einführung der Tagesschule sprach sich hingegen Kreisschulrätin Barbara Deucher (FDP, Aarau) aus: «Es ist höchste Zeit, dass Aarau Baden nachzieht», sagte sie. Die Bäderstadt hatte die Tagesschule bereits 1998 eingeführt und blieb bis heute die einzige Ortschaft im Kanton.

«Das Beste am Ganzen finde ich, dass man künftig eine Wahl hat.» Mit der Tagesschule werde lediglich ein zusätzliches Angebot eingeführt. Eltern können weiterhin entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Tagesschule schicken, in Tagesstrukturen betreuen lassen oder sich gänzlich zu Hause um sie kümmern wollen.

Lehrpersonenmangel in Aarau-Buchs noch kein grosses Problem

Einstimmig angenommen wurde das Budget 2023. Die Kreisschule Aarau-Buchs wird im kommenden Jahr 21,5 Millionen Franken kosten, 1,4 Millionen mehr als dieses Jahr. 15 von 18 Ratsmitgliedern waren anwesend.

Zum Schluss der Ratssitzung informierte der Schulvorstand über den Start der 190 Klassen ins neue Schuljahr. Trotz Lehrpersonenmangel auf dem Stellenmarkt habe kleine Abteilung ohne ihre Klassenlehrperson starten müssen. In der Kreisschule Aarau-Buchs unterrichten zudem vergleichsmässig viele Fachkräfte mit einer stufenspezifischen pädagogischen Ausbildung. Nur wenige sind gänzlich Quereinsteiger oder befinden sich noch im Studium.

245 Lehrpersonen sind im Kindergarten und der Primarschule tätig, 160 an der Oberstufe. 3719 Kinder und Jugendliche besuchen seit Sommer die Schule Aarau-Buchs. 38 davon sind Geflüchtete aus der Ukraine, 18 in der Oberstufe im «Risiacher» und 20 in der Primar, wovon rund die Hälfte im «Gönhard» in die Schule geht.

Neue Geschäftsleitung wird nächste Woche vorgestellt

Betreffend neuer Gesamtgeschäftsleitung der Schule als Ersatz für den Ende Juli zurückgetretenen Remi Bürgi stehe man auf der Zielgeraden. Noch zu Beginn der Sommerferien habe es nicht so gut ausgesehen, danach aber trafen über 30 Bewerbungen ein, wovon acht Personen die Anforderungen «in sehr hohem Masse» erfüllen. «Wir sind in einer komfortablen Lage», sagte Schulvorstandpräsident Salvatore Nunziata. «Das zeigt auch, dass wir eine sehr attraktive Schule sind.» Am nächsten Mittwoch, 28. September, wird die neue Leitungsperson gewählt.

Der Schulvorstand habe zudem beschlossen, die Geschäftsleitung von drei auf fünf Personen aufzustocken. «Sie wird durch den Leiter Infrastruktur, Thomas Merkofer und eine zweite Leitung Schule verstärkt», heisst es dazu in einer Medienmitteilung. Helene Frey, Leiterin Betrieb und Finanzen, und Philip Wernli, Leiter Schule, bleiben Mitglieder der Geschäftsleitung. Letzterer wird entlastet: Die Leitung Schule wird künftig aufgeteilt in die Bereiche Oberstufe und Primar, die zweite Leitungsperson soll bis spätestens zum neuen Schuljahr gewählt sein.

Die Geschäftsleitung war bei Abschaffung der Kreisschulpflege zu Jahresbeginn von sechs auf drei Personen reduziert worden mit dem Ziel, Prozesse zu vereinfachen und Entscheidungswege zu verkürzen. «In der Praxis hat sich die Reorganisation nicht bewährt», heisst es in der Mitteilung.