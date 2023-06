Kreisschule Aarau-Buchs Keine neue Kreisschulrätin im ersten Wahlgang – die Kandidatin der Grünen liegt aber weit vorne Die FDP Aarau verliert womöglich einen Sitz im Kreisschulparlament der grössten Aargauer Schule.

Der Kreisschulrat Aarau-Buchs braucht nach dem Rücktritt von Barbara Urech-Eckert (FDP) ein neues Mitglied. Bild: Sandra Ardizzone

Nach dem Rücktritt von Barbara Urech-Eckert (FDP) muss ein Aarauer Sitz im Parlament der Kreisschule Aarau-Buchs neu besetzt werden. Aus dem ersten Wahlgang geht jedoch keine neue Kreisschulrätin hervor: Martina Niggli (Grüne) liegt mit 2429 Stimmen klar vorne. Mit Abstand folgen Piera Bradanini Baur (Mitte, 1404 Stimmen) und Christina Möltgen (FDP, 1313 Stimmen).

Martina Niggli hat nach dem ersten Wahlgang die Nase vorne. Bild: zvg

Das absolute Mehr (2598) wurde nicht erreicht. Es kommt also zum zweiten Wahlgang am 22. Oktober. Der Kreisschulrat wird im Majorzwahlprinzip gewählt, bei jedem Rücktritt braucht es also eine Urnenwahl. Dies im Gegensatz zu anderen Parlamentswahlen wie etwa Einwohner- oder Grossrat, wo der oder die Nächste der Liste nachrutschen kann. Die Anzahl Sitze pro Verbandsgemeinde wird auf Basis der Einwohnerzahlen festgelegt.

Dem Kreisschulrat gehören - neben dem freien Sitz - an: Frédéric Voisard (Mitte Buchs, Präsident), Andrea Dörig (SP Aarau, Vizepräsidentin), Benedict Ammann

SP Aarau), Fulya Aslan (SP Aarau), Nicole Burger (SVP Aarau), Barbara Deucher-Brändli (FDP Aarau), Oliver Esser (FDP Buchs), Ulrich Frey (EVP Buchs), Chrisoula Giata (SP Buchs), Franziska Graf (Vertreterin Stadtrat Aarau), Regula Haag Wessling (Mitte Aarau), Susanne Klaus (Grüne Aarau), Anton Kleiber (Vertreter Gemeinderat Buchs), Philippe Kühni (GLP Aarau), Nicole Lehmann Fricker (FDP Aarau), Boris Meyer

(FDP Buchs), Melanie Sutter-Ammann (SP Aarau).