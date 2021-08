Kreisschule Aarau-Buchs Im Kreisschulrat kommt es zu Rochaden – wer geht, wer bleibt, wer zurückkehrt Am 26. September werden die Mitglieder des Kreisschulrats Aarau-Buchs im Majorzwahlsystem neu gewählt.

Abstimmung an der ersten Sitzung des neue Kreisschulrats Aarau-Buchs im Schulhaus Suhrenmatte Buchs, 23. Oktober 2017.







Severin Bigler / AAR

Der Kreisschulrat Aarau-Buchs hat 18 Sitze; 2 sind jedoch für die jeweiligen Ressortvorsteher Schule des Gemeinderats Buchs und des Stadtrats Aarau reserviert. Von den verbliebenen 16 Sitzen gehören 11 Aarau, 5 Buchs.

Ein Blick auf die offiziellen Anmeldungen zeichnet ein sehr ernüchterndes Bild. In Buchs haben sich sechs Kandidierende angemeldet – was bei fünf Sitzen schon mal nicht viele sind. Und: Nur zwei davon sind Bisherige (Oliver Esser, 52, FDP und Chrisoula Giata (49, SP). Es fehlen also Denise Zeller Xenaki (Die Mitte, aktuelle Vizepräsidentin), Joel Blunier (EVP, kandidiert für den Gemeinderat) und Tobias Studiger (FDP). Neu kandidieren Marc Dettwiler (41, SVP), Ulrich Frey (57, EVP), Boris Meyer (55, FDP) und Frédéric Voisard (47, Die Mitte).

Frey war an der Kreisschule Buchs-Rohr Schulpfleger, Meyer sass sogar in der Schulpflege der Kreisschule Aarau-Buchs, bis er aus beruflichen Gründen 2019 zurücktrat. Die SVP Buchs versucht mit Dettwiler, erstmals einen Sitz im neuen Kreisschulrat zu erhalten.

Ratspräsidentin Martina Suter hört auf

In Aarau ist die Auswahl auch nicht überwältigend gross: 13 Kandidierende für 11 Sitze. Sieben Bisherige treten wieder an: Nicole Burger (41, SVP), Barbara Deucher-Brändli (44, FDP), Andrea Dörig (58, SP), Regula Haag Wessling (55, Die Mitte), Susanne Klaus Günthart (48, Grüne), Philippe Kühni (39, GLP) und Nicole Lehmann Fricker (49, FDP). Es fehlen also Präsidentin Martina Suter (FDP), Irene Bugmann Oelhafen (Pro Aarau), Pia Iff Jenelten (SP) und Daniel Riebli (SP). Neu kandidieren Benedict Ammann (36, SP), Fulya Aslan (35, SP), Eleonore Frei (41, SVP), Susanne Knörr (50, SVP), Melanie Sutter (37, SP) und Barbara Urech-Eckert (49, FDP). Es fällt auf: Pro Aarau zieht sich aus dem Kreisschulrat zurück.