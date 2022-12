Kreisschule Aarau-Buchs Gönhard hopp, Telli flop? Schule legt Zahlen zur Oberstufenzuteilung offen Stimmt es, dass Kinder aus bestimmten Quartieren eher in die Bezirksschule kommen als andere? Ganz so einfach ist es nicht. Die Schule hat nun aber erstmals Zahlen veröffentlicht.

Das Primarschulhaus im Aarauer Telli-Quartier. Bild: Alex Spichale

Spielt das Wohnquartier der Eltern eine Rolle bei der Zuteilung der Pimarschulkinder in Bezirks-, Sekundar- oder Realschule? Diese Frage stellte Kreisschulrat Philippe Kühni (GLP, Aarau) an den Schulvorstand. «Gespräche mit verschiedenen Personen haben das diffuse Gefühl aufkommen lassen, dass die Promotionsquote je Schulhaus sehr unterschiedlich ist», so Kühni. Jetzt liegen die Resultate* vor. Deren Interpretation, so viel vorweg, fällt beim Schulvorstand komplett anders aus («kein Handlungsbedarf») als bei Anfragesteller Kühni.

Die Aarauer Schulstandorte

Für das Primarschulhaus Aare im Scheibenschachen liegen Daten aus fünf Schuljahren vor. Im Schnitt traten 47 Prozent der Kinder, die hier die Primarschule besuchten, in die Bez über (Schwankung: 33 bis 55 Prozent). In die Sek kamen 38 Prozent (27 bis 50 Prozent), in die Real 15 Prozent (11 bis 18 Prozent).

Das Schulhaus Rohr weist bei den Übertritten in die Bezirksschule eine Quote von zirka 40 Prozent auf – das ist der Durchschnitt über sieben Jahre (35 bis 52 Prozent in den einzelnen Jahren). In die Sek schafften es im Schnitt 32 Prozent (24 bis 36 Prozent) und in die Real kamen zwischen 7 und 35 Prozent; im Schnitt 28 Prozent.

Das Schulhaus Schachen. Bild: Sandra Ardizzone

Im Schulhaus Gönhard ist der Anteil Kinder aus Akademikerinnenfamilien sicher höher als anderswo. Zum Einzugsgebiet gehören die Gartenstadtquartiere Zelgli und Gönhard. Tatsächlich: Im Schnitt über sechs Schuljahre gesehen durften 65 Prozent aller «Göni»-Primarschulkinder an die Bez. Die Schwankung reicht von knapp 60 Prozent bis zu annähernd 77 Prozent. In Sekundarschule traten im Schnitt 23 Prozent (13 bis 31) über und in die Real wurden durchschnittlich 12 Prozent der Schülerinnen und Schüler zugewiesen – wobei ein Ausschlag nach oben im Schuljahr 20/21 (21 Prozent) den Schnitt prägt. Die anderen Jahre lagen zwischen 7 und 13 Prozent.

Das Schulhaus Telli weist bei den Übertritten in die Bezirksschule durchschnittlich über sieben Jahre eine Quote von zirka 28 Prozent auf. Der tiefste Wert lag bei gut 10 Prozent im Schuljahr 16/17, der höchste im Jahr zuvor bei 39. Die Sek-Übertrittsquote bewegt sich zwischen 29 und 65 Prozent (Schnitt: 42) und jene für die Real mit Schnitt 30 Prozent liegt zwischen 20 und fast 45 Prozent.

Aus dem Schulhaus Schachen liegen ebenfalls die Werte von sieben Jahren vor. Hier fällt auf, dass die Bez-Übertrittsquote laufend sinkt. Betrug sie fürs Schuljahr 2015/16 noch fast 69 Prozent, lag sie im Schuljahr 2021/22 bei nur noch 30 Prozent (Schnitt: 43 Prozent). Die Anzahl Kinder, die in die Sek kamen, lag im Schnitt bei 38 Prozent mit einem Ausreisser nach unten (6 Prozent) und einem Spitzenwert von knapp 54 Prozent. In die Realschule gingen zwischen knapp 8 bis 25 Prozent der Kinder aus dem Primarschulhaus Schachen (Schnitt: 19 Prozent).

Die Buchser Schulstandorte

Aus dem Risiacher-Schulhaus konnten in den letzten sieben Jahren im Schnitt 30 Prozent der Kinder an die Bez übertreten (18 bis 33 Prozent). In die Sekundarschule kamen im Schnitt 37 Prozent (18 bis 59) und in die Real 33 Prozent (23 bis 40).

Das neue Schulhaus Risiacher in Buchs. Bild: Valentin Hehli

Das Schulhaus Gysimatte hat über sieben Jahre eine Bez-Übertrittsquote von durchschnittlich 45 Prozent. Sie tauchte im Schuljahr 21/22 auf gut 26 Prozent, der höchste Wert war fast 57 Prozent. Die Sek-Quote lag zwischen 26 und 52 (im Schnitt 38 Prozent) und die Real-Quote zwischen 13 und 26 Prozent (im Schnitt 17 Prozent).

Wer wo die Nase vorne hat

Wenn man nun die Durchschnittszahlen vergleichen will, so kommt man auf Folgendes: Die Primarschulen Telli und Risiacher haben eine Bez-Quote von 28 respektive 30 Prozent, alle anderen Schulen liegen mindestens 10 Prozent darüber, an der Spitze das Schulhaus Gönhard mit 65 Prozent. Bemerkenswert: An sämtlichen Standorten lag die Bez-Quote im Schuljahr 21/22 tiefer als im Vorjahr. Ein Pandemieeffekt?

Bei der Sekundarschule zeigt sich ein einheitlicheres Bild: Mit dem «Göni» als Ausreisser nach unten (23 Prozent) liegen alle anderen zwischen 32 und 42 Prozent. Bei der Realschülerinnenquote klafft die Schere dann wieder auseinander: Gönhard (12 Prozent), Aare-Schulhaus (15) und Gysimatte (17) und Schachen liegen relativ nah beieinander – weit entfernt von Telli (30 Prozent) und Risiacher (33). Aber eben: Es sind Durchschnittszahlen über fünf bis sieben Jahre, die Aussagekraft eingeschränkt.

Schulvorstand will bestehende Massnahmen vertiefen

Der Schulvorstand warnt vor Überinterpretation: «Rein statistisch können zwar Unterschiede bei den Übertritten zwischen den einzelnen Schulstandorten und in den einzelnen Stufen ausgemacht werden. Für eine Interpretation oder sogar Ableitung von allfälligen Massnahmen fehlen die dazu notwendigen wissenschaftlich basierten Daten, zum Beispiel in Form einer Langzeitstudie.» Diese müsste dann auch das persönliche und gesellschaftliche Umfeld der Kinder einbeziehen. «Der Schulvorstand erkennt den Mehrwert und die Priorität einer solch umfassenden Studie zurzeit nicht.»

Ausserdem führt der Schulvorstand aus, dass an allen Standorten gleichermassen auf die Kinder und deren Bedürfnisse eingegangen werde. «Dabei werden individuell angezeigte und wünschenswerte Massnahmen bei den Schülerinnen und Schülern im Bereich von Stütz- und Förderprogrammen wie auch der Begabtenförderungen abgesprochen und initiiert.»

Der Schulvorstand stelle fest, «dass mit dem Fokus auf die Behebung von Defiziten bei den Schülerinnen und Schülern die Förderung von Stärken und Potenzialen etwas in den Hintergrund gerückt ist». Hier sei es Aufgabe der Schule, «auch die bereits vorhandenen Möglichkeiten im Rahmen der Begabtenförderung wieder etwas vermehrt ins Bewusstsein aller Beteiligten zu rücken».

Philippe Kühni: Chancengleichheit werde missachtet

Anfragesteller und GLP-Kantonalpräsident Philippe Kühni ist jedoch anderer Ansicht. Er plant Vorstösse sowohl im Schul- als auch Stadtparlament, um die Problematik der Chancenungleichheit zu adressieren: «Hier wird ein essenzielles gesellschaftliches Versprechen der Schweiz missachtet: Jeder hat die Chance, wenn er sich anstrengt. Die Bemerkung, dass man es halt im Kontext des Umfeldes sehen müsse, ist absolut zynisch – im Sinne von: Es sind halt Ausländer- respektive Arbeiterkinder.»

Weiter sagt Kühni: «Wir können es uns in Zeiten des Fachkräftemangels als Gesellschaft nicht leisten, Potenzial zu verschwenden. Ganz abgesehen von den Einzelschicksalen. Die Schule und die Stadt müssen dies zwingend korrigieren, damit die rund 25 Millionen Franken, die wir jährlich für die Schule ausgeben, wirksam eingesetzt sind.»