Kreisschule Aarau-Buchs GLP-Kreisschulrat will Lüftungsgeräte für Schulzimmer Philippe Kühni fordert, sämtliche Schulzimmer, welche nicht bereits über automatische Lüftung verfügen, mit geeigneten automatischen Lüftungsgeräten auszustatten.

Das Primarschulhaus Telli gehört eher zu den älteren Schulgebäuden. Alex Spichale / AAR

Die Schulen stehen diesen Winter vor einem Dilemma: Sie sind angehalten, Strom zu sparen. Aber auch, genügend zu lüften. Nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil genügend Sauerstoff wichtig ist, damit sich die Schülerinnen und Schüler konzentrieren können.

Das ist auch an der Kreisschule Aarau-Buchs ein Problem. Deshalb verlangt nun der Aarauer Kreisschulrat Philippe Kühni (GLP) in einer Motion, dass der Schulvorstand ein Projekt inklusive Budget ausarbeitet und es dem Schulparlament vorlegt. «Sämtliche Schulzimmer, welche nicht bereits über automatische Lüftung verfügen, sind mit geeigneten automatischen Lüftungsgeräten auszustatten», verlangt Kühni. Finanziert soll das via Inventarbeschaffungs-Kässeli der Kreisschule.

«Viele Krankheitserreger werden über Aerosole (kleine Tröpfchen, die in der Luft schweben) übertragen», argumentiert Kühni. «Zudem nimmt die Denk- und Lernleistung bei hohem CO 2 -Gehalt deutlich ab. Ein permanenter Luftaustausch ist deshalb wichtig. Automatische Lüftungsanlagen, wie sie teilweise in modernen Bauten zur Anwendung kommen, können die Aerosolbelastung wirksam senken und die CO 2 -Konzentration stets unterhalb des kritischen Bereichs halten. Bei älteren Gebäuden kann nur mittels Fensterlüftung Frischluft zugeführt werden.»

Das Lüften wiederum sei nicht sehr teuer angesichts der aktuellen Lage und kühlen Temperaturen. Es sei auch bei exponierten Schulräumen – Kühni denkt an Strassenlärm – nicht immer möglich. «Es gibt von verschiedenen Herstellern halb mobile Lüftungsgeräte, mit denen die Schulräume nachgerüstet werden können», schreibt der GLP-Kreisschulrat. «Diese Investition lohnt sich für die Bildungsqualität, entlastet das Budget und trägt zur Steigerung der Winterversorgung mit Energie bei.»